Tele NFL está passando por um aumento nas classificações e nas vendas de mercadorias, um fenômeno que pode ser parcialmente atribuído à megastar pop Taylor Swift relacionamento com a estrela TE Travis Kelce. A presença de Swift nos jogos da NFL não apenas eletrizou a atmosfera, mas também trouxe sua enorme base de fãs, conhecida como Swifties, para o futebol.

Travis Kelce é questionado se ele está apaixonado por Taylor Swift… e esta foi sua resposta

Numa emocionante mistura de fãs de música e entusiasmo desportivo, os Swifties e os aficionados por futebol disputam o bilhete mais cobiçado da temporada. Esta oportunidade única é cortesia de Dona Kelce, a mãe de NFL é estrelado por Travis Kelce do Kansas City Chiefs e Jason Kelce do Filadélfia Eagles. Donna abriu as portas para o “Barefoot Bandwagon Box”, uma experiência de suíte exclusiva oferecida pela Barefoot Wine, para o Segunda à noite futebol jogo em 20 de novembro no Arrowhead Stadium. Este evento promete ser ainda mais especial, pois apresenta um confronto direto entre seus dois filhos.

“Como uma mãe experiente no futebol, adorei receber tantos novos fãs no jogo”, Kelce comentou. “Estou ansioso pelo Barefoot Bandwagon Box e por responder a quaisquer perguntas que os novos fãs possam ter enquanto bebemos vinho e, claro, torcemos pelos dois times naquele dia!”

Swift catapultou a família Kelce

A influência de Rápido também tem sido notavelmente evidente no mundo dos podcasts da NFL. O podcast “New Heights”, apresentado pelo Kelce irmãos, viu um aumento surpreendente no número de seguidores, com a audiência aumentando em 50% após a aparição de Swift em um Chefes jogo. Esse impulso induzido pelo Swift continuou a crescer, com o número de assinantes do YouTube aumentando em 350.000.

O efeito Swift não apenas enriqueceu a experiência dos fãs, mas também catapultou as vendas de mercadorias da NFL para novos patamares. Após a presença da estrela pop em seu primeiro jogo dos Chiefs Travis Kelce as vendas de camisas dispararam 400%, conforme relatado por um representante da Fanatics, destacando o impacto significativo que um ícone cultural como Rápido pode ter em merchandising esportivo.