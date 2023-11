Dove Shack Rapper C-Knight morto aos 52 anos, retirado do aparelho de suporte vital após acidente vascular cerebral

Cavaleiro Cmembro do grupo de hip hop The Dove Shack, morreu … TMZ soube

Um membro da família nos diz C-Knight, nome verdadeiro Arnez Blountfaleceu na terça-feira depois que foi decidido retirá-lo do suporte vital, semanas depois de ter sido internado pela primeira vez no hospital devido a um derrame.

TMZ contou a história, o pai de C-Knight nos disse que seu filho era hospitalizado meados de outubro, depois que seu nível de açúcar no sangue estava em um nível assustador – resultado de seu diabetes.

Enquanto fazia diálise no hospital, ele sofreu um derrame e teve uma parada cardíaca. Ele foi ressuscitado por médicos e colocado em aparelhos de suporte vital… mas não respondia – com a equipe médica dizendo à família que não havia sinais de progresso.

O pai de C-Knight nos disse pela última vez que eles estavam aguardando os resultados de uma ressonância magnética crucial para ver qualquer atividade cerebral notável – mas sua família manteve-se otimista enquanto esperavam.

O Dove Shack desempenhou um papel importante no movimento musical G-Funk da Costa Oeste na década de 1990… entrando no jogo com outros cachorros grandes como Warren G. dar Snoop Dogg.

C-Knight, junto com Bo-Roc dar 2 colhereslançou alguns sucessos memoráveis ​​como “Summertime in the LBC”, “This Is The Shack” e “Smoke Out”.

Ele tinha 52 anos.