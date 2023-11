Drake disses Pusha T em ‘Scary Hours 3’: ‘That Rapper Broke AF’

Drake ainda tem alguns golpes para lançar Pusha T. e não hesitou em liberá-los em seu novo lançamento “Scary Hours”… a edição de luxo de “For All The Dogs”.

Em “Wick Man”, produzido por Do AlquimistaDrake vinga seu amigo/produtor de longa data Noah “OVO 40” Shebib. Lembre-se, em 2018, Pusha lançou “The Story of Adidon”, no qual ele criticou os anos 40 transtorno de esclerose múltipla sem remorso.