Drake lança ‘Scary Hours 3’ at Midnight, Kevin Durant co-produzindo

Drake diz que a força tomou conta dele e que as músicas estão sendo escritas sozinhas, então ele as está lançando – a 3ª edição de sua série de EPs ‘Scary Hours’ está prestes a ser lançada!

Drake diz que está tão confiante em seu álbum recém-lançado “For All The Dogs” que poderia desaparecer por alguns anos… mas diz que esse não é o estilo dele.

Ele citou sua famosa mixtape “If You’re Reading This It’s Too Late” como inspiração para o lançamento de ‘SH3’ e afirma ter escrito o projeto nos últimos 5 dias!!!

Kevin Durant e engenheiro de longa data de Drake Noel Cadastro também estão listados como produtores executivos do projeto, mas as participações especiais são silenciosas por enquanto.

O novo EP e o fato de ele estar saindo em turnê com J. Cole parecem bons sinais de que ele não está mais preocupado com sua saúde.

Como dissemos, a turnê “Big As The What” irá passe por cidades universitárias populares e a dupla simplesmente deixou o vídeo cair para o número 1. 1 colabora com “First Person Shooter”… então tudo parece estar bem no mundo de Drake.