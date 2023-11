Draymond Green admite a razão egoísta pela qual ele já odeia Victor Wembanyama

Nó. 1 geral NBA Escolha de rascunho Victor Wembanyama está conquistando a liga e já chama a atenção de um dos A Associaçãoos estadistas mais velhos, Draymond Verde.

A voz Guerreiros do Golden State atacante admitiu seu desdém por todo o Classe de novatos da NBA de 2023mas destacou Wembyporque estão atrapalhando uma honra que Green deseja manter para si.

Draymond Green dá flores para Wemby e a turma novata

“Quando você olha para esta turma de novatos, ela realmente não parece uma turma de novatos”, disse Green em um vídeo postado por Guerreiros na NBC.

“Eu sinto um certo Gêmeos Thompson e Wemby”, admitiu ele, “porque esses caras são tornando muito mais difícil para mim continuar formando equipes totalmente defensivas.”

O veterano de 12 anos disse estar orgulhoso e feliz em ver jovens jogadores entrando na NBA com foco na defesa em vez de apenas marcar. Além de Wembanyama, Ausar Thompson e Amém ThompsonGreen elogiou o jogo do novato do Pistons Marcus Sasser e os dois novatos do Warriors, Brandin Pod Ziemia e Trayce Jakson-Davis.