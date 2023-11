Draymond Green coloca Rudy Gobert em estrangulamento durante Wild Warriors vs. Luta de lobos

Draymond Verde se viu em apuros por colocar as mãos em alguém mais uma vez.

Desta vez, o superastro dos Warriors foi expulso do jogo do Golden State contra os Timberwolves na noite de terça-feira… porque ele travou Rudy Gobert em um estrangulamento.

A mudança no MMA aconteceu poucos segundos após a disputa dos Dubs com Minnesota, no Chase Center, em San Francisco… logo depois Klay Thompson se envolveu com Jaden McDaniels.

Os Warriors e Timberwolves ficaram agitados apenas dois minutos após o início do torneio da temporada 😳 Draymond Green, Klay Thompson e Jaden McDaniels foram todos expulsos. pic.twitter.com/m7UvULewa2 – SportsCenter (@SportsCenter) 15 de novembro de 2023

@Centro de Esportes

As duas estrelas da NBA se balançaram bem no meio da quadra… e em um esforço para acabar com tudo, caras de ambos os times correram.

Mas, quando Green começou a briga, ele pareceu agravar ainda mais as coisas, passando o braço em volta do pescoço de Gobert – e recusando-se a soltá-lo… isso apesar dos repetidos apelos do técnico principal Steve Kerr.

Shaq, Kenny Smith, Charles Barkley e Ernie Johnson com uma reação rápida à briga Timberwolves-Warriors durante o show do intervalo Inside The NBA: pic.twitter.com/pN68EB2UGz – Ah, não, ele não fez isso (@ohnohedidnt24) 15 de novembro de 2023

@ohnohedidnt24

Eventualmente, Green derrubou Gobert… mas os árbitros ainda decidiram expulsá-lo do jogo – assim como Thompson e McDaniels.

Depois do jogo – que os Warriors acabaram perdendo – Gobert criticou Green por tudo isso… chamando as ações da estrela do Golden State de “comportamento de palhaço”.

“É engraçado porque antes do jogo eu dizia a mim mesmo que Steph [Curry] não está jogando, então sei que Draymond vai tentar ser expulso”, disse Gobert. “Porque toda vez que Steph não joga, ele não quer jogar – é o cara dele, Steph. Ele fará de tudo para ser expulso.”

Gobert então pediu punição para Green.

“Espero que a liga faça o que precisa ser feito, porque isso é apenas comportamento de palhaço”, disse Gobert. “Não há muito a dizer. É comportamento de palhaço.”



Reproduzir conteúdo de vídeo