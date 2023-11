Draymond Green continua lançando sombra sobre Jordan Poole em meio aos resultados positivos dos Warriors

Cjá sabemos o que Jordan Poole disse a Draymond Green para se enfeitar como fez na temporada passada durante os treinos. O armador do Washington Wizards chamado Green Steph Curry‘mochila muito cara‘. Em qualquer contexto, esse deve ser um dos insultos mais ultrajantes que um futuro membro do Hall da Fama pode receber. Daquele momento em diante, Draymond Green guardou esse rancor e os Warriors foram afetados por causa disso. A química da equipe estava em baixa e isso aconteceu logo após vencer um campeonato. Depois de todo o drama fora de temporada que levou Poole ao Washington Wizards e Chris Paul para Estado Douradoos Warriors parecem mais fortes do que nunca, com apenas o Dallas Mavericks e o Boston Celtics mostrando melhores resultados do que até agora.

Draymond Green dá um chute após a vitória dos Warriors contra os Kings

Na última quarta-feira, o Golden State Warriors derrotou o Sacramento Kings com uma vitória especial de Klay Thompson no último minuto e Draymond Green envolvido no momento com uma assistência. Eles conseguiram a vitória por 102-101 com as três maiores estrelas do time aparecendo para entregar quando os times mais precisavam deles. Após o jogo, Draymond Green foi questionado sobre a diferença entre a química desta temporada e a da temporada passada. Ele disse: “O ano passado foi sobre cavalos. É difícil vir para o trabalho. É difícil vir para o trabalho, não é divertido. Este ano, você vê a alegria nos rostos dos caras quando eles vêm para o prédio. Você tem caras ficando duas, três horas sentado conversando. Chegando aqui duas, três horas só para estar aqui.”

Independentemente de como você queira ver as coisas, Draymond Green estava claramente se referindo à atmosfera desconfortável que foi criada a partir daquela briga que teve com Jordan Poole. Agora que não precisa se preocupar com nada disso, Green pode continuar ajudando os Warriors a lutar por mais troféus nos próximos anos. No que diz respeito a Jordan Poole, ele não está tendo o melhor momento no Washington Wizards, com várias reviravoltas e erros na quadra que indicam que ele está lutando para encontrar seu lugar no time. Draymond Green parece ainda guardar rancor e não parece que isso irá desaparecer tão cedo.