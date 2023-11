Draymond Green, do Warriors, foi suspenso por cinco jogos após briga dos Timberwolves

EUno rescaldo de Terças feiras confronto acirrado entre o Golden State Warriors e o Minnesota Timberwolves, a NBA tomou uma decisão decisiva ao suspender Guerreiros atacante Draymond Green para cinco jogos.

O anúncio da liga sobre o pênalti em Quarta-feira reflete a gravidade Verde papel na briga na quadra.

Klay Thompson, Rudy Gobert e Jaden McDaniels foram todos multados US$ 25.000 pelo seu envolvimento no incidente.

Green expulso por estrangulamento segurando Rudy Gobert

Verde suspensão fará com que ele perca partidas cruciais, incluindo dois jogos contra o Oklahoma City Thunder e disputas subsequentes contra o Houston Rockets, Phoenix Suns e San Antonio Spurs.

O jogador veterano está programado para ser elegível para um retorno de 28 de novembro quando o Guerreiros enfrentar o Sacramento Kings.

A altercação se desenrolou no início do jogo, resultando em expulsões por Verdecompanheiro de equipe Klay Thompson, e Timberwolves para frente Jaden McDaniels.

A briga começou quando Thompson e McDaniels envolvido em um confronto físico durante uma jogada de transição.

À medida que as tensões aumentavam, Lobos Centro Rudy Gobert interveio, tentando separar Thompson e McDaniels.

Contudo, a situação tomou um rumo mais volátil quando Verde interveio colocando Gobert em uma chave de braço e arrastando-o com força por um longo período.

A altercação resultou em dupla técnica para Thompson e McDanielsenquanto Green recebeu um flagrante 2 faltadesencadeando ejeções automáticastudo acontecendo com a pontuação ainda em 0-0.

A longa lista de suspensões de Green

Isto marca o 18ª ejeção da carreira de Green, consolidando sua posição como o NBA jogador com mais ejeções entre os jogadores ativos.

A suspensão segue um padrão de ações disciplinares, com Verde tendo recebido seu 17ª ejeção no fim de semana passado, em circunstâncias controversas.

O Lobos de madeira saiu vitorioso com um 104-101 vencer, garantindo 2-0 gravar em Grupo Oeste C da classificação do torneio da temporada.

O Guerreirosagora parado em 1-1enfrentar as repercussões Verde suspensão enquanto navegam pelo restante da temporada.

Como a liga impõe consequências para altercações em quadra, Verde ausência nos próximos jogos sem dúvida impactará o Guerreiros desempenho.