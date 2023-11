DROGA! Eles eram bons: Brock Lesnar foi o lutador mais atlético da história do UFC?

DROGA! They Were Good celebra a carreira dos lutadores mais emocionantes e influentes da história do MMA e neste episódio celebra a carreira do ex-campeão peso pesado do UFC Brock Lesnar, uma maravilha do atletismo e uma das maiores estrelas da história do esporte.

Lutador universitário campeão nacional, Lesnar se tornou um superastro do wrestling profissional antes de mudar para o MMA em 2007 (após um breve flerte com a NFL!). O que se seguiu foi uma série transformadora de quatro anos, onde Lesnar conquistou o título dos pesos pesados ​​do UFC em apenas sua quarta luta profissional, e ajudou a levar a promoção totalmente para o mainstream.

Quais foram as performances mais icônicas, quais foram nossas memórias favoritas e o que perdemos na curta, mas notavelmente significativa, temporada de Lesnar? Ouça como as equipes do MMA Fighting relembram uma das maiores anomalias da história do MMA.

Novos episódios do DROGA! Eles eram bons podcast são lançados quinzenalmente e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou em qualquer outro lugar onde você encontre seus podcasts favoritos. O episódio desta semana pode ser ouvido abaixo.