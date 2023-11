DROGA! Eles eram bons: Wanderlei Silva, o lutador mais intimidante da história do MMA

DROGA! They Were Good celebra a carreira dos lutadores mais emocionantes e influentes da história do MMA e, neste episódio, celebra a carreira de Wanderlei Silva, o lutador mais intimidante que já competiu no MMA.

Há vinte e dois anos, na sexta-feira, Wanderlei Silva fez história, tornando-se o campeão inaugural dos médios do PRIDE após vencer Kazushi Sakuraba pela segunda vez no PRIDE 17. A vitória consolidou “The Axe Murderer” como não apenas um dos melhores lutadores do mundo , mas um dos mais assustadores, e nos quatro anos seguintes, o mundo do MMA não o viu fazer nada além de reforçar essa imagem.

Esteja ele aniquilando latas ou dando uma joelhada em Quinton “Rampage” Jackson através das cordas, por meia década, Wanderlei estava assistindo a um compromisso, e sua disposição de se testar contra qualquer um, incluindo pesos pesados ​​como Mirko Cro Cop e Mark Hunt, solidificou-o como um todo. favorito dos fãs.

Quais foram as atuações mais icônicas, quais foram nossas lembranças favoritas e o que perdemos nos 23 anos de carreira de Silva? Ouça como as equipes do MMA Fighting relembram a carreira do Rei da Violência original.

