Duane Martin não responderá à alegação de que fez sexo com Will Smith

Duane Martin isso vai deixar Will Smith dar Jada Pinkett Smith negar a alegação de que ele fez sexo com Will, mas Duane não vai entrar na briga sozinho.

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ… Duane não tem planos de responder publicamente à reclamação, porque as alegações são muito ridículas.

Como informamos, Irmão Bilal – que afirma ser ex-amigo/assistente do ator – uma vez que ele encontrou Will e Duane fazendo sexo anal em um camarim.

Will Smith DESEJARIA que esta entrevista NUNCA acontecesse! Esta é uma das pessoas mais próximas de Will, além de Jada, para sentar e contar tudo sobre ele. Ao conhecer Jada, Tupac, a sexualidade e o tamanho da masculinidade de Will, ele SABE e CONTA TUDO‼️ @bopulento

Bilal disse Tasha K.“Abri a porta do camarim de Duane e foi aí que vi Duane fazendo sexo anal com Will. Havia um sofá e Will estava curvado sobre o sofá e Duane estava de pé matando-o, assassinando-o. “