Duas Moedas de 5 Centavos que valem R$5MIL e você pode ter no bolso!

o mundo da numismática, as moedas comuns do dia-a-dia podem esconder tesouros surpreendentes. Dentro dessa perspectiva, vamos discutir sobre duas moedas raras de 5 centavos que podem valer até quase R$5 mil.

O Fascínio pela Numismática

A numismática, ou o estudo de moedas e papel-moeda, é um hobby de muitos e uma paixão para alguns. Esses indivíduos, conhecidos como numismatas, veem o valor significativo em moedas que a maioria das pessoas consideraria sem valor. Em particular, duas moedas de 5 centavos brasileiras atraem a atenção desses peritos.

As Moedas de 5 Centavos Mais Valiosas

De acordo com os numismatas, existem duas moedas de 5 centavos no Brasil que são consideradas as mais valiosas:

A moeda de 5 centavos bifacial; A moeda de 5 centavos de 2005 com a palavra Brasil duplicada.

Essas moedas contêm erros de cunhagem que passaram despercebidos pelo Banco Central, tornando-as extremamente raras e valiosas.

Qual Valor das Moedas de 5 Centavos Raras?

Com base nos catálogos numismáticos mais recentes, essas moedas podem valer quase R$ 5 mil se forem vendidas juntas. Confira detalhes no vídeo abaixo:



A Moeda de 5 Centavos – Bifacial pode valer até R$3800.

A Moeda de 5 Centavos com Nome “Brasil” Duplicado pode valer até R$1100.

Fatores que Valorizam uma Moeda

Vários fatores podem afetar o valor de uma moeda rara. São eles:

Raridade Conservação Idade Erros de cunhagem

Estados de Conservação das Moedas

As moedas raras são categorizadas de acordo com seu estado de conservação. Existem várias categorias que indicam o grau de desgaste e preservação de uma moeda. Entre as principais, incluem-se:

Flor de Cunho (FC) Soberba (S) Muito Bem Conservada (MBC) Bem Conservada (BC) Regular (R)

Venda de Moedas pelo Facebook

No facebook é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras, conforme imagem abaixo:

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anuncia-las nessas plataforma de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela shoppe e mercado livre.

Venda de moedas para colecionadores via site ou Whatsapp

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Segue abaixo lista de colecionadores que podem comprar suas moedas. Mas antes certifique que sua moeda é realmente rara, pois eles só comprarão moedas raras/raríssimas, geralmente moedas com ERROS:

Loja do Colecionador: whatsapp (11)997455889

Numismática Catellan: acesse o site ou pelo whatsapp (27)998592381

Alemão Numismática: acesse o site ou whatsapp (41) 984596442

TN Moedas: acesse o site ou whatsapp 61 992369263

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

