Dublê de ‘Pantera Negra’ morto em acidente de carro com crianças na Geórgia

Um dublê de Hollywood, cujos créditos no cinema incluem “Pantera Negra” e “Vingadores: Ultimato”, morreu junto com três de seus filhos em um acidente de carro na Geórgia.

Taraja Ramsés estava dirigindo seus 5 filhos em uma caminhonete na interestadual na noite de Halloween do condado de DeKalb quando virou em uma rampa de saída e colidiu com um trailer de trator, de acordo com WSB-TV Notícias. A causa do acidente está sob investigação.