Dustin Poirier discute cronograma para retorno ao octógono e diz que lutar no UFC 300 é ‘atraente’

Dustin Poirier não traçou oficialmente um cronograma para quando gostaria de retornar ao octógono do UFC, mas o ex-campeão interino dos leves admite que se pudesse competir no próximo card histórico da promoção, isso seria de grande interesse para ele .

Quando retornar, Poirier tentará se recuperar de uma derrota por nocaute no segundo round para Justin Gaethje na luta principal do UFC 291, em julho, pelo título “BMF”. Com 2024 se aproximando rapidamente e com isso o UFC 300 – que atualmente estaria marcado para abril – chegando, “O Diamante” adoraria participar desse evento.

“Minha mentalidade atual, eu lutaria em seis semanas, lutaria em oito semanas se a luta fizesse sentido e eu estivesse animado com isso”, disse Poirier ao MMA Fighting enquanto promovia a nova linha Celcius Essentials. “Mas fora isso, acho que a chance de lutar no UFC 300 é muito importante.

“Estou no UFC desde o UFC 125 e perdi 200. Sei que não estarei por aqui até 400, então é uma oportunidade legal se der certo, mas sinceramente não tenho ideia da data de retorno. ou período de tempo, mas o UFC 300 é atraente.”

Com o peso leve em uma posição muito interessante com Islam Makhachev como campeão, Gaethje e Charles Oliveira disputando a próxima chance pelo cinturão, e nomes como Beneil Dariush, Arman Tsarukyan, Bobby Green e Dan Hooker marcados para grandes lutas no UFC Austin em dezembro, Poirier se encontra em uma posição interessante na categoria de peso mais carregada do esporte.

No que diz respeito ao lugar onde o jogador de 34 anos se encaixa no quebra-cabeça dos leves, Poirier sente que não mudou muita coisa nesse aspecto.

“Acho que me encaixo onde estou na última década”, disse Poirier. “Acho que fui um lutador top 10, top 5, e meu histórico prova isso nos últimos 10 anos. Além disso, entrei no UFC, minha estreia foi contra o desafiante número um da época, então nunca fico longe das maiores lutas possíveis e treino todos os dias assim, e sigo minha vida assim. Isso é exatamente o que é.”

Quando Poirier voltar a competir, será pela 30ª vez no UFC. Com elogios como a conquista do ouro interino, a luta pelo título indiscutível em duas ocasiões e a conquista de duas finalizações sobre Conor McGregor, Poirier conquistou muito ao longo de sua carreira estelar.

Em 2024, a única previsão que Poirier tem sobre sua carreira de lutador é que ele trará emoção ao octógono como sempre faz.

“Não sou um cara que tenta prever o futuro, mas quando eu lutar, quando eu voltar, vai ser mais uma luta maluca”, explicou Poirier. “Algo maluco vai acontecer, e eu só quero continuar acumulando essas vitórias, acumulando esses recordes de longevidade.

“Já estou no UFC há muito tempo. E é isso, cara – continue crescendo, continue sendo um estudante e veremos o que o futuro reserva.”