Dustin Poirier espera tentar o boxe antes de se aposentar: ‘Pensei que seria boxeador’

Dustin Poirier adoraria lutar boxe antes de tudo ser dito e feito.

Poirier é um dos lutadores mais talentosos e populares que competem atualmente no UFC. Um dos pilares da promoção desde 2011, ao longo de sua carreira de 29 lutas no UFC, Poirier ganhou um título interino, vários prêmios de Luta do Ano e inúmeros outros prêmios, elevando-se ao raro status de “lenda viva”. E como tantas lendas do MMA hoje em dia, Poirier também espera um dia experimentar a doce ciência.

“Boxe? Eu gostaria de fazer isso antes que tudo esteja pronto, mas não acho que isso vá acontecer”, disse Poirier em A hora do MMA. “Acho que ainda tenho mais 5-6 lutas no meu contrato com o UFC. Eu gostaria de.

“A primeira vez que coloquei um par de luvas eram luvas de boxe. Achei que seria boxeador.”

Nos últimos anos, várias lendas do MMA migraram para o boxe, de Anderson Silva a Nate Diaz e ao companheiro de equipe de Poirier, Jorge Masvidal, que se aposentou do MMA no ano passado apenas para recentemente começar a se aproximar do boxe. E embora outros lutadores tenham feito isso por vários motivos, Poirier parece estar principalmente motivado em verificar o caminho não percorrido, dizendo que se inspirou no boxe antes de ingressar no MMA.

“Eu adorava esportes de combate. Eu amei o boxe primeiro. Eu assistia às lutas e me inspirava nisso, e sabia o que quer que aqueles caras estivessem mostrando ali, lutando com sangue e coragem, continuando avançando, seja lá o que fosse, eu sabia que tinha. Eu sabia que tinha isso.

“Eu sabia sobre lutas em jaulas. Eu e meu pai costumávamos assistir fitas VHS de locadoras de vídeo familiares naquela época. Claro que eu sabia sobre luta de jaula, e já tinha lutado um pouco quando era mais novo, não sabia nada de jiu-jitsu, mas quando conheci aqueles caras na academia de boxe e eles começaram a me contar onde treinavam e faziam kickboxing e jiu-jitsu, que no fim de semana seguinte estive na academia deles e nunca mais voltei.”

No final das contas, Poirier não se arrepende da decisão de mudar para o MMA. Obviamente funcionou para ele, afinal. Mas se surgir a oportunidade, ele ainda acha que pode provar que é capaz no círculo quadrado, mesmo que, no final das contas, saiba onde está o pão com manteiga.

“Estou feliz com o destino”, disse Poirier. “Acho que teria me saído bem no boxe. Ainda acho que posso me dar bem no boxe, mas sou lutador de MMA.”

Poirier competiu mais recentemente na luta principal do UFC 291, perdendo para Justin Gaethje por nocaute no segundo round. Ele agora almeja retornar à ação no UFC 300, em abril próximo.