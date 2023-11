Dustin Poirier expõe esperanças para retorno do UFC 300: ‘Seria incrível ter no currículo’

Dustin Poirier quer adicionar um tipo diferente de destaque ao seu currículo.

Ex-campeão interino dos leves do UFC e provável futuro membro do Hall da Fama, Poirier fez praticamente tudo o que havia para fazer no MMA, desde ser a atração principal de eventos até ganhar vários prêmios de Luta do Ano. Mas uma coisa que ele não fez foi participar de um dos cards históricos do UFC, como o UFC 100. Mas ele espera mudar isso em 2024.

“Acho que seria legal”, disse Poirier na quarta-feira A hora do MMA.” Como eu disse em todas essas entrevistas, provavelmente não vou brigar [UFC] 400, perdi 200 – seria incrível ter 300 no currículo.

“Sentei-me com o UFC, conversamos sobre isso e eles estão na mesma página que eu. Se conseguirmos o adversário certo que faça sentido para uma grande luta, então poderemos fazê-lo.”

O que constitui o adversário certo para Poirier é um pouco complicado. “The Diamond” vem de uma derrota brutal por nocaute para Justin Gaethje no UFC 291, e já foi aberto sobre não querer lutar contra alguns dos nomes menos comercializáveis ​​do peso leve. Com a maioria dos lutadores mais conhecidos da categoria de peso já contratados, Poirier admite que não tem certeza de quem se enquadra no perfil, mas listou as duas qualidades que procura.

“Uma luta que me garante uma luta pelo título, ou uma luta realmente grande”, disse Poirier. “Algo que estou super animado em fazer. Isso é tudo o que eu quero.”

Com a divisão dos leves aparentemente com poucos adversários que se classificariam, Poirier também abordou a possibilidade de passar para os meio-médios, encerrando totalmente a ideia.

“Nós meio que discutimos meu peso”, disse Poirier, falando sobre seu encontro com o UFC. “Acho que pesava 172 libras sentado no escritório. Sou muito pequeno para 170. As pessoas não entendem o jogo da luta, a redução de peso e o quão grandes esses caras são. Você não pode pesar 172-173 libras andando por aí, pular o café da manhã, pesar e depois lutar no dia seguinte com 173 libras. Esses caras vão completar 195 anos. As pessoas não entendem. No nível mais alto, você dá 20 libras para alguém, simplesmente não é bom.”

Poirier também rejeitou a ideia de voltar ao peso pena, dizendo que realmente acha que conseguiria passar, mas que quer “aproveitar o processo, lutar e se sentir bem”, o que seria impossível. Em vez disso, Poirier está depositando fé no UFC e na crença de que algo que faça sentido acabará por acontecer.

“[UFC] estavam ao meu lado com a situação”, disse Poirier. “Se 300 é minha meta, se eu quiser que isso aconteça, provavelmente conseguiremos fazer acontecer. Mas não tivemos conversas extensas sobre isso. Eles disseram, provavelmente podemos fazer isso.

O UFC 300 está previsto para acontecer em abril próximo, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.