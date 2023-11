Dustin Poirier reage ao desempenho de Francis Ngannou contra Tyson Fury: ‘Essa é uma vitória para o MMA’

Dustin Poirier não poderia ter ficado mais impressionado com o que Francis Ngannou conquistou no ringue de boxe.

Ngannou perdeu por decisão dividida para Tyson Fury, o campeão mundial dos pesos pesados ​​​​de boxe, em uma luta de boxe de 10 rounds no último sábado na Arábia Saudita. Apesar do placar não estar a favor de Ngannou, Poirier acredita que seu ex-colega lutador do UFC que virou peso pesado do PFL conquistou uma grande vitória para o MMA.

“Ver um lutador de artes marciais mistas que teve pouco tempo de carreira nas artes marciais mistas – não é como se ele estivesse fazendo isso desde os 16, 15 ou 14 anos como essas crianças fazem agora – ele começou mais tarde na vida, e vê-lo ir lá e não apenas competir, mas sem dúvida vencer a luta é incrível”, disse Poirier ao MMA Fighting enquanto promovia a nova linha Celcius Essentials.

“Quero dizer, isso é uma vitória para o MMA. Isso mostra que somos bem versados ​​em todos os aspectos do combate e que [already knew] que. Foi uma vitória.”

Poirier diz que não conseguiu assistir a luta ao vivo, mas estava acompanhando o que estava acontecendo – e claro, viu o knockdown que Ngannou marcou em Fury no terceiro round.

Além de estar no topo do jogo de luta do MMA, Poirier é um ávido fã de boxe e entende o peso do que Ngannou conquistou como um grande azarão contra Fury, que ainda nunca experimentou oficialmente a derrota dentro do círculo quadrado.

“É incrível ver porque Tyson Fury é sem dúvida um dos melhores pesos pesados ​​que já existiu”, disse Poirier.