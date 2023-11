Dustin Poirier revela detalhes da oferta de última hora para enfrentar Islam Makhachev no UFC 294

Dustin Poirier disse que concordou quando o UFC foi contatado para enfrentar Islam Makhachev no UFC 294 em curto prazo. Isso até que o chute foi para Alexander Volkanovski, que conquistou a disputa pelo título dos leves após Charles Oliveira ser forçado a desistir.

Poirier disse que o diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, não disse abertamente que ele seria a escolha. Mas se a promoção o tivesse escolhido, ele teria aproveitado a oportunidade.

Campbell disse à ESPN antes do evento que Poirier não apenas concordou com a luta, mas o ex-campeão interino dos leves estava “incomodando” Campbell para saber qual era o status da luta.

“Isso é exatamente correto”, disse Poirier em entrevista ao MMA Fighting enquanto promovia Celsius Essentials. “Acho que foram 12 dias, 11 dias antes do evento [when I got the call]. A questão é, cara, acabei de desembarcar, tenho um condomínio no sul da Flórida e, no dia em que me ligaram, eu tinha acabado de desembarcar talvez duas horas e meia na Flórida antes da ligação [because I had] para verificar meu condomínio. Fiquei lá uns cinco dias para treinar com a equipe de lá, porque não os via há algum tempo.

“Então volto para meu condomínio, estou desfazendo minhas malas e meu telefone toca. Vejo que é Hunter e estou todo empolgado com Celsius. Atendo o telefone, vamos. Eu disse: ‘Que momento perfeito. É assim que a vida funciona. Acabei de desembarcar na Flórida. Toda a minha equipe está aqui, meus treinadores estão na cidade, isso aconteceu por um motivo. Ele me perguntou meu peso e eu [told him I] consigo fazer o peso em 11 dias, sem problemas. Eu achei que fosse isto. Ele me disse [to] dê a ele um dia.

“Então, no dia seguinte, não tive resposta. Eu fico tipo, ‘Ei, mano, eu disse, sim, vamos lá, tenho minha equipe aqui, vamos reservar esses voos. Preciso chegar lá o mais rápido possível. Então ele ficou quieto por um tempo, e então todas as notícias começaram a surgir. Mas ele não me disse: ‘Ei, você é o cara.’ Ele me perguntou se eu faria isso. Eu disse que sim, ele me disse para dar a ele um dia, e acho que ele estava esperando que Alexander se comprometesse.

Poirier competiu uma vez até agora em 2023, quando sofreu uma derrota por nocaute no segundo round para Justin Gaetjhe na luta principal do título “BMF” no UFC 291. Questionado se havia um cenário em que Volkanovski não conseguisse vencer a luta, Poirier foi quase certeza de que ele teria sido a escolha.

“Não tenho certeza”, disse Poirier. “Quer dizer, eles me ligaram por um motivo. Parece que sim, mas não sei.”

Claro, Volkanovski acabou vencendo a luta e estava do lado errado ao perder por nocaute na cabeça para Makhachev.

Em vez de ficar ressentido com uma potencial oportunidade perdida, Poirier foi mais solidário com Volkanovski. Poirier tinha uma boa ideia do que o campeão dos penas estava sentindo naquele dia em Abu Dhabi – ele sentia o mesmo.

“Achei que seria uma luta muito mais competitiva”, explicou Poirier. “É uma merda, porque já estive nessa posição. É uma pena ver um cara sair por aí, mas ele também não estava totalmente preparado. Ele estava se arriscando para ser ótimo, e essas coisas acontecem, e podem acontecer [even] quando você estiver totalmente preparado. Aconteceu comigo.

“Mas ver um cara sair na frente do mundo e não conseguir realmente competir e entrar na luta de verdade, isso é uma merda. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Isso é lutar, e é por isso que amamos isso.”