Dwayne Johnson se distancia da política do presidente Biden

Dwayne Johnson está mudando de tom depois de endossar Presidente Biden campanha de 2020 – em vez disso, ele agora está se distanciando do POTUS de uma forma muito pública… Joe Rogan podcast super popular.

The Rock e Rogan lamentavam o fato de a maioria dos americanos escolher seus amigos com base na filiação política atualmente – mas o ator disse que não discrimina e tem Trunfo -amigos e amigos apaixonados que apoiam Biden.

Mas quando Joe lhe perguntou se ele realmente tinha amigos que apoiavam Biden, Dwayne esclareceu que queria dizer que tinha amigos leais ao Partido Democrata. Basicamente, ele não está mais se alinhando com a liderança de Joe!

E agora? com Trevor Noah

Dwayne tem claramente causado um grande impacto na política… divulgando recentemente em Trevor Noah podcast do Spotify que no ano passado ele foi abordado por vários partidos políticos para ver se ele concorreria à presidência. Isso ocorre após uma pesquisa de 2021 que revelou que 46% dos americanos votariam nele.

Embora ele tenha dito que esses números o deixam confiante de que, se seguisse esse caminho, ele poderia ser um verdadeiro candidato – no entanto, ele acrescentou que há muitas coisas sobre política que ele “odeia” e, no momento, ele só quer passar mais tempo com isso. seus filhos.