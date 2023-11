Dwayne ‘The Rock’ Johnson senta-se com senadores dos EUA no Capitólio

Dwayne Johnsonestá se familiarizando com o Capitólio e, embora não esteja concorrendo à presidência – ou a qualquer outro cargo ainda – ele ESTÁ participando de reuniões com senadores dos EUA para falar sobre futebol e militares.

The Rock esteve em DC na quarta-feira para uma reunião com vários legisladores importantes, supostamente discutindo sobre o aumento do recrutamento nas Forças Armadas e na XFL … de sua propriedade.

Dwayne se reuniu com senadores Susan Collins, Dick Durbin, Lindsey Graham, Marco Kelly, Jon Testador dar Todd Jovem … junto com seu CEO da XFL Danny Garcia.

Desde pegar pedras na fazenda até encontrar o próprio grandalhão. Fiquei feliz em hospedar @A rocha hoje para falar sobre como podemos abordar melhor as questões de recrutamento militar. pic.twitter.com/4baXvGsdz6 – Senador Jon Tester (@SenatorTester) 15 de novembro de 2023

Sen. Tester é o mentor da reunião e disse aos repórteres que Dwayne defenderá que as pessoas se juntem ao exército. Sen. Collins não teve escrúpulos em se divertir … enquanto falava sobre os seguidores de The Rock e admitiu que queria tirar uma tonelada de fotos com a estrela de cinema.

Conversamos com um potencial novo recruta hoje… e achamos que ele passará no teste físico.#JoinUSCapitolPolice pic.twitter.com/KSLlEyzmqo – Polícia do Capitólio dos EUA (@CapitolPolice) 15 de novembro de 2023

A visita de Dwayne ao Capitólio também o viu apertar a mão do líder da maioria no Senado dos EUA Chuck Schumer … e ele tirou uma foto com policiais do Capitólio.

O Exército, a Marinha e a Força Aérea estão alegadamente aquém dos seus objectivos de recrutamento… e parece que alguns senadores acreditam que The Rock tem a influência para convencer mais jovens a alistar-se.

A visita de Dwayne também ocorre logo após ele dizer que foi abordado por partidos políticos sobre uma possível candidatura à presidência.

Por enquanto, Dwayne diz que está à margem da política – está aberto a reconsiderar no futuro – porque, neste momento, quer passar mais tempo com os filhos.