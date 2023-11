E a Black Friday? Correios anunciam GREVE por tempo indeterminado

A Black Friday está chegando, e os consumidores brasileiros estão se preparando para aproveitar as melhores ofertas e descontos do ano. No entanto, este ano, as entregas de produtos adquiridos durante esse período podem enfrentar problemas para chegar aos seus destinatários. Isso deve ser uma greve anunciada pela Federação Interessante dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect), que envolve funcionários de quatro estados do Brasil.

Os estados afetados pela greve

A greve dos Correios afetará principalmente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Maranhão. Os funcionários dessas regiões irão paralisar suas atividades por tempo indeterminado a partir de amanhã, dia 23 de novembro. A escolha de iniciar a greve durante a Black Friday não foi por acaso. A Findect decidiu utilizar esse período comercial estratégico para chamar a atenção da sociedade e iniciar por suas reivindicações.

Motivos da greve

A Findect afirma que a greve foi motivada pela falta de resolução de questões relacionadas a um acordo coletivo por parte dos Correios. Durante os últimos 50 dias, a Federação tratou de negociar com a direção da empresa para corrigir 26 inconsistências identificadas antes da assinatura do acordo coletivo. No entanto, a resposta da direção dos Correios, presidida por Fabiano Silva, foi inerte e não atendeu às demandas dos funcionários.

Uma das questões mais importantes para os sindicatos é a falta de incorporação de um valor adicional de R$ 250 ao salário base. Essa falta de reajuste é considerada um “golpe financeiro direto contra os trabalhadores”. Além disso, os sindicatos excluem que os Correios realizem concursos públicos, melhorem os planos de saúde e ofereçam condições de trabalho mais dignas para os funcionários.

Impacto nas entregas da Black Friday

Com a greve dos Correios, as entregas durante a Black Friday e os dias seguintes, como a Cyber ??Monday e até mesmo o Natal, podem ser afetadas. Isso preocupa tanto os consumidores quanto as empresas que dependem dos serviços de entrega dos Correios, como o AliExpress, Shein, Shopee e outras lojas participantes do Remessa Conforme.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ainda não se pronunciou oficialmente sobre a greve e não há previsão para o seu término. Isso gera incertezas e dificulta o planejamento logístico das empresas, bem como a tranquilidade dos consumidores que esperam receber suas compras dentro do prazo.



Alternativas para as entregas

Diante da greve dos Correios, é importante que os consumidores e empresas busquem alternativas para garantir que as entregas sejam realizadas de forma eficiente. Uma opção é utilizar serviços de entrega privados, como transportadoras especializadas ou serviços de courier.

As transportadoras privadas oferecem uma variedade de opções de entrega e podem ser uma alternativa confiável durante uma greve dos Correios. Eles possuem uma estrutura logística bem estabelecida e podem garantir a entrega dos produtos dentro do prazo acordado.

Outra opção é utilizar serviços de courier, que são empresas especializadas em entregas rápidas e expressas. Essas empresas geralmente possuem uma rede de entregadores que podem realizar entregas de forma ágil e eficiente.

Dicas para os consumidores

Para evitar problemas durante a greve dos Correios, os consumidores podem adotar algumas medidas para garantir que suas compras sejam entregues dentro do prazo:

Verifique a política de entrega da loja online: Antes de fazer uma compra, é importante verificar se a loja possui uma política de entrega atualizada e se oferece alternativas de transporte durante uma greve dos Correios. Optar por serviços de entrega privados: Como mencionado anteriormente, utilizar serviços de entrega privados pode ser uma opção segura e eficiente durante uma greve dos Correios. Manter-se informado: Acompanhar as notícias sobre a greve dos Correios e as possíveis alternativas de entrega é fundamental para tomar decisões informadas e evitar atrasos nas entregas. Antecipar as compras: Fazer as compras com antecedência pode ser uma estratégia eficaz para evitar problemas durante uma greve dos Correios. Dessa forma, há mais tempo para encontrar soluções de entrega.

Mantenha-se informado e evite imprevistos

Uma greve dos Correios durante a Black Friday pode impactar as entregas de produtos comprados nesse período, causando preocupações tanto para os consumidores quanto para as empresas. É importante buscar alternativas de entrega, como serviços de transporte privados, e adotar medidas preventivas para garantir que as compras sejam entregues dentro do prazo. Acompanhar as notícias sobre a greve e estar informado sobre as opções disponíveis são passos fundamentais para minimizar os impactos dessa paralisação.