A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga motorista alcoolizado a pagar custos de vítimas.

Dessa forma, é importante que todos estejam a par dessa decisão. Pois, ela certamente irá afetar diretamente a forma como os acidentes causados por embriaguez ao volante são tratados no Brasil.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

É aprovado projeto de lei que obriga motorista alcoolizado a pagar custos de vítimas

Conforme dito acima, um projeto de lei que obriga motorista alcoolizado a pagar custos de vítimas recebeu aprovação na Câmara recentemente.

Desse modo, o Projeto de Lei 1615/21 apresentado pelo ex-senador Wellington Fagundes, busca modificar a Lei Orgânica da Saúde e o Código de Trânsito Brasileiro. Aliás, essa alteração tem o objetivo de fazer com que motoristas alcoolizados sejam responsabilizados financeiramente pelos custos que se relacionam ao atendimento de vítimas de acidentes de trânsito.

A aprovação desse projeto baseia-se em princípios fundamentais de responsabilidade civil. Isto é, segundo os quais aqueles que, por ação ou omissão, causam danos a outrem têm o dever de repará-los.

Dessa forma, o motorista alcoolizado que cometer crimes de homicídio ou lesões corporais terá a obrigação de ressarcir o SUS pelos gastos relacionados ao tratamento das vítimas.

Enquadramento penal e prazo prescricional



De acordo com o projeto, a obrigação de arcar com os custos do atendimento médico decorrerá do enquadramento penal do motorista alcoolizado nos casos de acidentes de trânsito.

Ademais, é importante ressaltar que o prazo prescricional só começará a correr a partir da decisão da sentença final. Assim, garantindo um processo legal e justo para todas as partes envolvidas.

Veja detalhes sobre a mudança nas leis

O ex-senador Wellington Fagundes justifica a necessidade dessa mudança nas leis com base em dados que o Ministério da Saúde forneceu recentemente. Conforme esses dados, os acidentes de trânsito são a 2º maior causa de atendimentos de urgência e emergência no SUS.

Além disso, motoristas sob efeito de álcool e drogas prejudicam diretamente os recursos públicos. Portanto, é essencial que haja uma maneira de responsabilizá-los financeiramente por suas ações.

Como está a tramitação do projeto?

Contudo, cabe observar que após a aprovação na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 1615/21 ainda precisa passar por outras etapas antes de se tornar lei.

Sendo assim, o próximo passo é a análise pelas comissões de Finanças e Tributação, seguida pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Então, somente após superar essas etapas, o projeto seguirá para o Plenário.

Projeto de lei tem como objetivo evitar acidentes de trânsito

Uma das principais implicações desse projeto de lei é reforçar a responsabilidade individual dos motoristas no trânsito. Afinal, o intuito é desencorajar o consumo de álcool ou substâncias psicoativas antes de dirigir. Bem como, a legislação visa conscientizar os condutores sobre a importância de um comportamento responsável no trânsito.

Benefícios para as vítimas

Ademais, essa medida também tem potencial para beneficiar diretamente as vítimas de acidentes de trânsito. Ao obrigar os motoristas alcoolizados a arcar com os custos do atendimento médico, as vítimas e suas famílias podem receber a assistência necessária de forma mais eficiente e rápida. Como resultado, minimiza as consequências financeiras em momentos difíceis.

Consequências do PL para a segurança no trânsito

Cabe ressaltar ainda que, como é de se esperar, o Projeto de Lei 1615/21 tem o potencial de contribuir para um trânsito mais seguro. Sendo assim, reduz os índices de acidentes causados por motoristas alcoolizados.

Acontece que a ameaça de responsabilidade financeira adicional pode servir como um forte incentivo para que os condutores evitem dirigir sob influência de substâncias prejudiciais.

Mudanças no cenário jurídico

Por fim, essa nova legislação representa uma mudança importante no cenário jurídico brasileiro. Aliás, a inclusão da responsabilidade financeira dos motoristas alcoolizados nos casos de acidentes de trânsito é um passo significativo na busca por justiça e segurança nas vias públicas.

Portanto, o projeto de lei que obriga motoristas alcoolizados a pagar custos de vítimas é uma iniciativa que visa trazer mais responsabilidade ao trânsito brasileiro.

No entanto, vale destacar que a tramitação do projeto ainda é necessária para que se torne lei. Porém, sua aprovação na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados é um passo importante nessa direção.

Agora que você já sabe tudo sobre a aprovação do projeto de lei que obriga motorista alcoolizado a pagar custo de vítimas, deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto!