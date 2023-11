É hora de viajar! Parceria entre o Banco do Brasil e o Ministério do Turismo alegra brasileiros

Viajar de férias pelo Brasil é uma oportunidade maravilhosa de explorar as belezas do nosso país, mergulhar na cultura local e criar memórias inesquecíveis. A melhor parte é que você possa fazer tudo isso sem comprometer seu orçamento. Neste artigo, vamos compartilhar dicas úteis para você planejar uma viagem econômica, aproveitando ao máximo cada destino brasileiro.

Planejamento é a chave

A primeira e mais importante etapa para viagens de forma econômica é o planejamento. Pesquisar e definir antecipadamente os destinos que mais combinem com seu estilo e orçamento é essencial. Considere se preferir lugares com clima quente ou frio, praia ou serra, turismo ou descanso. Também leve em conta se deseja viajar na alta ou baixa temporada. Essas respostas ajudarão a definir o local de destino e facilitarão a pesquisa de passagens, hospedagem e atividades.

Estabeleça um orçamento

Após escolher o destino, é importante definir um orçamento para a viagem. Analise suas finanças e determine o valor máximo que está disposto a gastar. Divida esse montante em categorias de despesas, como passagens, hospedagem, alimentação, transporte e atividades. Lembre-se de atualizar regularmente os gastos para garantir que tudo esteja dentro do planejado. A utilização de um aplicativo de gerenciamento financeiro pode ser uma ótima opção para manter o controle das despesas.

Opte por economia econômica

Quando se trata de hospedagem, existem diversas opções econômicas que podem ajudar a reduzir os gastos da viagem. Considere se hospedar em hostels, pousadas ou até mesmo optar por alugar quartos ou apartamentos pelo Airbnb. Além disso, escolher áreas menos turísticas muitas vezes resulta em tarifas mais baratas. Investigue bem e aproveite as opções mais econômicas disponíveis.

Alimentação sem gastar muito

Conhecer a culinária local é uma parte importante da viagem, mas isso não significa que você precisa gastar muito dinheiro em restaurantes caros. Procure por restaurantes, barracas de comida de rua e mercados frequentados por moradores locais. Esses lugares costumam ter preços mais baixos e oferecem uma experiência mais autêntica. Se não encontrar informações sobre esses locais na internet, não hesite em perguntar aos habitantes locais por recomendações.



Escolha o transporte adequado

Ao planejar sua viagem, pesquise as melhores opções de transporte. Se for viagens de avião, consulte o ritmo na pesquisa de passagens e utilize ferramentas de comparação de preços. Considere voar em dias da semana e horários menos movimentados, pois isso pode resultar em tarifas mais baixas. Se o destino para o próximo, você também pode considerar uma opção de viagem de ônibus, que costuma ser mais econômica. Ao chegar no destino, tente utilizar o transporte público sempre que possível para economizar nas deslocações.

Explore atividades gratuitas

Passeios turísticos podem consumir uma parte significativa do orçamento da viagem. Por isso, pesquise por atrações gratuitas ou de baixo custo na região que pretende visitar. Parques, praias e trilhas são ótimas opções de atividades gratuitas. Caso as excursões sejam muito caras, crie seu próprio itinerário e explore o local por conta própria pode ser uma experiência enriquecedora e econômica.

Compras conscientes

Muitas pessoas gostam de trazer lembranças da viagem, mas é importante comprar de forma consciente para não comprometer o orçamento. Procure por itens em feiras e mercados locais, evitando as lojas externas para turistas. Além disso, negocie os preços sempre que possível e consulte descontos em compras maiores. Lembre-se de incluir os gastos com lembrancinhas no seu orçamento planejado.

Melhores épocas para viajar

A época do ano em que você escolhe viajar pode afetar não apenas suas experiências, mas também os preços dos destinos. Algumas épocas populares no Brasil são:

Fevereiro ou março: período do Carnaval, com festas famosas em diversas cidades do país.

Dezembro a março: verão e férias escolares, ideais para aproveitar as praias brasileiras.

Junho a agosto: inverno, ótimo para visitar cidades serranas e aproveitar as festas juninas.

Julho: período de férias escolares, ideal para viagens em família.

Setembro a novembro: final da primavera e início do verão, ótimo para explorar a Amazônia e o Pantanal.

Lembre-se de considerar as preferências pessoais e o orçamento ao escolher a época da viagem.

Parceria entre Banco do Brasil e Ministério do Turismo

O Banco do Brasil, em parceria com o Ministério do Turismo, oferece o Programa Conheça o Brasil, que proporciona incentivos especiais para explorar as riquezas culturais, naturais e históricas do país. Por meio do BB Crédito Realiza – Viagens, é possível comprar pacotes de turismo, passagens, hospedagem e ingressos de parques com condições especiais, como pagamento em até 60 meses. Consulte as empresas parceiras e aproveite as vantagens dessa parceria.

Recomendações para viagens econômicas

Além das dicas mencionadas anteriormente, existem diversos conteúdos disponíveis na Internet que podem ajudar a planejar uma viagem econômica. O canal Viagens Cine, por exemplo, seleciona destinos pelo Brasil sem gastar muito, enquanto o Estevam Pelo Mundo traz verdades sobre comprar passagens baratas de avião. Também é importante lembrar que a resiliência financeira é fundamental para economizar durante uma viagem.

Agora que você tem todas essas dicas em mãos, está pronto para planejar sua viagem econômica pelo Brasil. Aproveite cada momento, conheça novos lugares e crie memórias inesquecíveis, sem comprometer seu orçamento. Boa viagem!