Será que é obrigatório apresentar o cartão de confirmação no Enem? Essa é uma dúvida muito recorrente, em tempos de prova. Afinal, há alguns anos, era comum vermos os estudantes levando, em mãos, o documento que recebiam pelo Correios, com detalhes sobre data e local de prova. Porém, hoje em dia ainda é necessário?

Embora não seja de fato obrigatório apresentar o cartão de confirmação no Enem, devemos pensar em alguns aspectos envolvidos com essa prática. Para entender melhor, acompanhe este texto.

É obrigatório apresentar o cartão de confirmação no Enem?

Como vimos, não é obrigatório apresentar o cartão de confirmação no Enem, entretanto, é algo que vem sendo cada vez mais recomendado pelos especialistas. Muito embora o documento pessoal do participante baste para ele poder fazer a sua prova, o cartão de confirmação pode trazer alguns benefícios.

Se partirmos do pressuposto que muitos estudantes se sentem ansiosos e até mesmo estressados com a prova, é claro que podemos pensar em uma possibilidade: o esquecimento da sala onde fará a prova. Afinal, em meio a tantas salas disponíveis no local da prova, a confusão pode acontecer caso alguém esqueça o local exato da aplicação do seu exame. Isso é muito comum quando estamos muito ansiosos e aguardando algo muito importante.

Sendo assim, levar o cartão de confirmação para o Enem pode ser uma forma de tranquilizar, mesmo que minimamente, o estudante. Ele terá, em mãos, todas as informações que precisa para encontrar a sua sala e assim seguir para a sua prova. Em meio à ansiedade, o documento pode ajudá-lo a esclarecer dúvidas e garantir que chegue à sala no momento apropriado.

Isso quer dizer que devemos apresentar o cartão de confirmação no Enem? Não, claro que não. Você pode ter o seu documento com você, mas não precisará apresentá-lo para entrar na sala. O documento pessoal com foto, como o RG, bastará para você poder fazer a sua prova.

Lembrando, ainda, que após entrar na sala, você deverá guardar o seu cartão de confirmação, pois não é permitido deixar nenhum tipo de documento ou material sobre a mesa ou embaixo dela, apenas a caneta, a prova e os alimentos que você levar. Também não é permitido mexer na bolsa ou mochila durante a aplicação do exame. Por isso, você apenas terá que guardar o documento.



Faça a impressão por meio da página do participante

Como vimos, não é obrigatório apresentar o cartão de confirmação no Enem, entretanto, a impressão desse documento pode servir de base para uma maior tranquilidade antes da prova. E para imprimi-lo, basta você acessar a página do participante, na qual você já vinha acessando para saber o local da prova, e selecionar para imprimir o seu cartão.

Se não tiver impressora em casa, baixe-o e leve-o até alguma gráfica. Com esse documento, você terá a facilidade de se localizar em meio à multidão, tornando o processo de início da prova mais tranquilo.

Boa sorte e bons estudos até lá!