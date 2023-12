é ou não é VIÁVEL hoje em dia?

O consórcio de carros representa uma alternativa bastante atrativa para a substituição ou aquisição de um veículo novo. Entretanto, é imperativo estar plenamente informado acerca dessa modalidade de investimento, a fim de atingir os propósitos desejados e preservar a estabilidade financeira.

Essa atitude torna-se essencial para prevenir contratempos frequentemente enfrentados por muitos residentes do Brasil, tais como a inadimplência e o endividamento. Portanto, é crucial realizar uma análise minuciosa acerca do montante a ser aportado no consórcio de carros para garantir a obtenção do novo veículo. Caso contrário, o anseio por esse bem pode transformar-se em um considerável transtorno.

Detalhes que todo mundo deve conhecer sobre o consórcio de carros

Custos mais baixos

É relevante assinalar que a inexistência de juros nas mensalidades é um dos elementos mais atrativos. Realmente contribui para que essa forma de investimento tenha um custo mais reduzido, quando comparada ao financiamento convencional para a compra de um veículo.

Porém, é crucial que os participantes efetuem pontualmente o pagamento das parcelas do consórcio, que engloba elementos que demandam cobertura financeira, como a taxa de administração, o fundo de reserva e o seguro. Para aqueles que não têm pressa em adquirir um automóvel, o consórcio de carros surge como uma alternativa perspicaz e econômica para a aplicação de recursos financeiros.

Flexibilidade

Um ponto distintivo dessa modalidade de investimento em relação às demais é a sua flexibilidade. De fato, a carta de crédito pode ser empregada como um vale-compras, permitindo sua utilização para outras finalidades, desde que permaneça dentro do escopo do consórcio.

É viável utilizar a carta de crédito para realizar melhorias em um carro existente ou, em determinadas circunstâncias, quitar as parcelas de um financiamento automotivo. A liberdade para direcionar os recursos financeiros é, sem dúvida, um aspecto que atrai consideravelmente os investidores.



Planejamento financeiro

Com as taxas de juros alcançando níveis elevados, torna-se bastante desafiador confiar em financiamentos para a aquisição de qualquer bem. Esse contexto indica que o consórcio de carros possui uma das principais vantagens ao contribuir para um planejamento financeiro mais robusto e de execução simplificada.

Uma das razões para isso é que as parcelas mensais fixas proporcionam aos investidores uma visão clara de quanto é necessário economizar para manter os pagamentos em dia. Dessa forma, as chances de comprometer a saúde financeira são consideravelmente reduzidas.

Outro aspecto que destaca o consórcio é sua capacidade de se adaptar à realidade financeira das pessoas. Isso ocorre porque permite ao participante determinar o valor ideal para quitar a parcela mensal, o que se mostra muito útil no planejamento financeiro.

Compra garantida

Realizar um investimento com segurança é, sem dúvida, uma busca cada vez mais frequente, visando evitar complicações futuras. Não surpreende, portanto, o destaque do consórcio de carros, que proporciona a segurança na aquisição de um bem. Por meio da carta de crédito, torna-se possível adquirir um carro pelo valor atualizado, permitindo que o investidor alcance seu objetivo principal ao aplicar os recursos financeiros.

É claro que é prudente prestar atenção à reputação da administradora encarregada do consórcio, a fim de minimizar as possibilidades de contratempos durante a aquisição do veículo. Nesse sentido, é fundamental examinar todos os detalhes do contrato antes da assinatura, proporcionando uma visão mais clara do processo e conferindo maior tranquilidade ao investir.

Possibilidade de antecipar a aquisição do bem

De maneira geral, aqueles que optam por um consórcio de carros têm como prioridade a aquisição a longo prazo. No entanto, é possível antecipar a compra por meio de lances durante as assembleias de cotistas.

Se o investidor estiver interessado em obter a carta de crédito de forma mais rápida, a participação nos eventos de lances representa uma alternativa bastante atrativa. No entanto, é crucial avaliar se a compra antecipada não comprometerá significativamente o orçamento.

É importante também destacar a presença do “lance embutido”, oferecido por algumas administradoras. Nesse cenário, o consorciado tem a possibilidade de utilizar uma porcentagem da carta de crédito como lance. Ao ser contemplado, o valor é deduzido do montante que ele receberá.

Por exemplo, considerando uma carta de crédito de R$ 150 mil em um consórcio, você poderia empregar R$ 30 mil desse valor como lance. Caso seja contemplado, a carta de crédito será de R$ 120 mil.