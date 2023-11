O WhatsApp é uma plataforma de mensagens amplamente popular, usada por milhares de pessoas todos os dias. No entanto, um problema recorrente que tem chamado a atenção dos usuários é a viralização não autorizada de mensagens e mídias.

É possível garantir sua privacidade no WhatsApp bloqueando a função de captura de tela? Confira!

Muitas vezes, alguém tira um print de uma foto ou vídeo compartilhado sem a permissão do remetente, comprometendo a privacidade dos envolvidos. Em grupos ou ao conversar com desconhecidos, a garantia de privacidade pode ser desafiada. Saiba como bloquear a função de captura de tela no WhatsApp para evitar esses problemas.

Privacidade em risco no WhatsApp

O WhatsApp é conhecido por sua ênfase na privacidade, com o uso de criptografia de ponta a ponta para proteger as mensagens dos usuários. No entanto, essa proteção não é suficiente para evitar que mensagens caiam nas mãos erradas.

Contudo, o recurso de captura de tela permite que qualquer pessoa faça uma cópia de imagens e compartilhe-as sem autorização, o que pode ter consequências sérias. De forma geral, a disseminação não autorizada de fotos e vídeos já gerou preocupação entre os desenvolvedores do WhatsApp. Como resposta a esse problema, foi introduzida uma nova função que permite que os remetentes controlem se as mensagens podem ser capturadas ou não.

Função que permite a captura de tela no WhatsApp

É possível impedir que suas mensagens sejam capturadas ao usar a função de envio de imagens e vídeos com visualização única. Veja como ativar essa opção:

Entre em um grupo ou inicie uma conversa com um contato no WhatsApp.

Escolha a mídia que deseja enviar, seja uma foto ou vídeo.

Abra a pré-visualização da imagem e, se desejar, adicione uma legenda.

Toque no ícone numérico com o número “1” e ative o modo de visualização única.



Agora, ao enviar a mensagem, o destinatário não conseguirá capturar a tela da imagem ou vídeo. Além disso, ele só poderá visualizar a mídia uma única vez, tornando sua privacidade mais segura.

Aumente a segurança e a privacidade no WhatsApp

Se você deseja uma privacidade ainda maior no WhatsApp, existem algumas configurações adicionais que podem ajudar a proteger sua privacidade. Aqui estão as principais:

Desativar o “visto por último”. Pois essa configuração impede que outros usuários vejam quando você estava online pela última vez.

Além disso, você pode configurar para que apenas seus contatos possam ver sua foto de perfil. Desativar o status “online” também pode ser importante para essa objetividade. Por fim, desativar a confirmação de leitura fará com que fique totalmente invisível no WhatsApp.

No entanto, lembre-se de que isso também significa que você não poderá ver quando os outros estão online. Concluindo, é importante estar ciente das configurações e recursos disponíveis no WhatsApp para proteger sua privacidade e evitar a captura de tela não autorizada. Uma vez que ao seguir os apontamentos citados, você pode desfrutar de uma experiência mais segura e tranquila ao usar o aplicativo de mensagens mais popular do mundo.

Tenha cuidado com diversos golpes que são aplicados via WhatsApp

O WhatsApp é uma plataforma de mensagens amplamente usada, mas, infelizmente, também é um terreno fértil para golpistas.

Golpes de clonagem de conta

Este é um dos golpes mais insidiosos. Visto que os golpistas tentam clonar sua conta do WhatsApp e assumir o controle. Assim, eles geralmente pedem seu código de verificação, fazendo-se passar por um amigo ou familiar em apuros. Por isso, nunca compartilhe seu código de verificação com ninguém e ative a autenticação em duas etapas para maior segurança.

Golpes de mensagens premiadas

Você já recebeu uma mensagem informando que ganhou uma quantia substancial de dinheiro em um concurso que nunca entrou? Essas mensagens são golpes. Portanto, não clique em links suspeitos e não compartilhe informações pessoais.