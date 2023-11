Nos últimos anos, o Nubank, conhecido carinhosamente como “Roxinho”, tem se estabelecido como um dos principais bancos digitais no Brasil. Sua ascensão meteórica é impulsionada não apenas pela sua proposta inovadora, mas também pelos benefícios que oferece aos seus usuários.

É possível garantir um valor extra com o Nubank? Entenda a relação da fintech com o FGTS

Em suma, entre esses benefícios, um dos mais destacados é a antecipação do FGTS, um serviço que tem conquistado os brasileiros ao oferecer acesso antecipado aos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Acesso antecipado ao FGTS: como funciona?

A oportunidade de acessar o valor do FGTS antes de sua liberação oficial tem se revelado uma mão na roda para muitos cidadãos brasileiros. Desse modo, esse recurso tem sido utilizado para auxiliar no pagamento de contas domésticas e despesas imprevistas, aliviando financeiramente momentos de aperto.

No processo de antecipação, o Nubank atua concedendo um empréstimo ao usuário, bloqueando automaticamente os valores correspondentes no Fundo de Garantia. Contudo, o interessante é que essa transação ocorre de forma ágil, normalmente em menos de 48 horas, garantindo a rapidez necessária para solucionar questões emergenciais.

Modalidades de saque do FGTS aceitas pelo Nubank

Contudo, para usufruir desse serviço pelo Nubank, é fundamental compreender as modalidades de saque do FGTS que são aceitas.

Saque rescisão



Você também pode gostar:

Resumidamente, esta modalidade permite o saque de parte do saldo do FGTS quando o trabalhador é demitido sem justa causa.Contudo, o valor não resgatado permanece na conta do FGTS, disponível para momentos de necessidade financeira, como o desemprego.

Saque aniversário

Já o Saque Aniversário possibilita ao beneficiário o resgate parcial do saldo do FGTS uma vez ao ano, no mês do seu nascimento. Essa opção oferece a liberdade de acessar parte do valor na conta, independente da situação profissional do indivíduo. Para solicitar antecipações com o Nubank, é imprescindível ter optado por essa modalidade.

Requisitos para antecipação com o Nubank

Para garantir a antecipação do seu saldo do FGTS pelo Nubank, é essencial ter selecionado a modalidade de Saque Aniversário. Dessa forma, você assegura a elegibilidade para solicitar esse serviço.

De modo geral, a opção pelo Saque Aniversário oferece uma maior flexibilidade e autonomia no acesso aos recursos do FGTS, permitindo a antecipação desse montante em situações que requerem uma resposta financeira rápida e eficaz.

O Nubank, com sua abordagem inovadora e ágil, tem se destacado não só pela oferta de serviços bancários descomplicados, mas também por proporcionar soluções práticas para os desafios financeiros do dia a dia.

Dessa forma, a antecipação do FGTS é apenas um exemplo do compromisso do banco em simplificar a vida dos brasileiros, oferecendo recursos que realmente fazem a diferença quando mais precisamos.

Cuidado com golpes que envolvem o Nubank

Sempre verifique a legitimidade dos contatos que se dizem representantes do Nubank. Visto que o banco nunca solicitará informações confidenciais por e-mail, mensagem ou ligação.

Atenção a links e mensagens suspeitas

Evite acessar links de e-mails ou mensagens que pareçam suspeitos. Uma vez que o Nubank geralmente se comunica por meio do aplicativo oficial ou por e-mails autenticados que você pode verificar. Além disso, nunca compartilhe senhas, códigos de segurança ou dados pessoais por telefone, e-mail ou mensagens.

Canais oficiais de atendimento

Utilize os canais oficiais de atendimento do Nubank, como o aplicativo, site oficial ou números de telefone listados no próprio aplicativo. Sendo assim, certifique-se de ter a versão mais recente do aplicativo Nubank instalada em seu dispositivo, pois isso pode conter atualizações de segurança.

Caso você identifique ou suspeite de qualquer atividade fraudulenta envolvendo o Nubank, entre em contato imediatamente com o banco por meio dos canais oficiais e relate o ocorrido.