É possível se aposentar com renda acima do INSS ao investir R$ 3,30 por dia?

A expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando significativamente nas últimas décadas, o que faz com que o planejamento da aposentadoria se torne essencial. No entanto, abdicar da previdência pública, como sugeriu o influenciador financeiro, pode não ser a melhor alternativa.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece benefícios ao trabalhador que vão além da aposentadoria por idade e tempo de contribuição.

O Envelhecimento da População e a Necessidade de Planejamento

O envelhecimento da população brasileira nos últimos anos reforça a importância dos brasileiros se planejarem para a aposentadoria. Segundo dados do Censo de 2022, a idade média da população passou de 29 para 35 anos. Além disso, houve um crescimento de 57,4% no número de pessoas consideradas idosas no país.

Com o aumento da expectativa de vida, o planejamento financeiro voltado para a aposentadoria privada se tornou ainda mais necessário. Atualmente, para se aposentar por tempo de serviço no INSS, o trabalhador precisa contribuir no mínimo por 30 anos.

Já por idade, a faixa mínima é de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres. A aposentadoria máxima disponível é de R$ 7,5 mil por mês.

A Complexidade das Regras da Aposentadoria Pública

As regras da aposentadoria pública são complexas e muitas vezes não oferecem a flexibilidade necessária para que o trabalhador defina aportes mensais fixos visando alcançar uma remuneração ideal ao se aposentar pelo INSS.

Diante dessa complexidade, o influenciador Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, afirmou em um vídeo que é possível investir R$ 3,30 por dia e se aposentar com uma renda superior à previdência pública.



Simulações de Investimentos para Aposentadoria

Thiago Nigro simulou três cenários possíveis para uma carteira de investimentos que os interessados poderiam adotar visando uma aposentadoria acima do INSS. O portfólio sugerido pelo influenciador consiste em 25% de exposição no BOVA11, ETF que replica a performance do Ibovespa; 25% no IFIX, índice que reúne os principais fundos imobiliários do mercado; 25% em Tesouro Selic; e o restante no ETF que replica o índice S&P 500 da bolsa americana.

A partir dessa distribuição, Primo Rico estabeleceu três possíveis cenários para 35 anos de investimento. O primeiro considera uma rentabilidade de 6% acima da inflação, o segundo de 9% ao ano acima da inflação, e o terceiro de 12% ao ano acima da inflação. Os patrimônios acumulados ao longo do tempo, aplicados nessas carteiras de investimento, seriam capazes de oferecer uma renda passiva entre R$ 693,02 e R$ 5.529,59.

Factibilidade das Simulações

Embora as simulações apresentadas pelo influenciador tragam a perspectiva de uma aposentadoria acima da previdência tradicional, é importante considerar os riscos envolvidos. Abrir mão dos benefícios oferecidos pelo INSS, como o auxílio doença, pode ser arriscado, especialmente para profissionais liberais. Recomenda-se que cada pessoa faça uma carteira de investimentos para complementar a renda oferecida pelo INSS.

Desta forma, surge a dúvida: quanto o trabalhador brasileiro precisa investir mensalmente para conseguir uma renda de um salário mínimo por meio de uma previdência privada sem abdicar do INSS? Uma simulação realizada pela Warren, a pedido do E-Investidor, mostrou que o valor necessário seria bem maior do que o sugerido por Primo Rico.

Segundo o levantamento da Warren, para conseguir uma renda vitalícia de R$ 1.320, o trabalhador precisaria realizar aportes mensais de R$ 360,31 durante 35 anos em um plano de previdência privada. Caso escolha investir R$ 3,30 por dia, teria uma renda mensal de apenas R$ 366,35 ao fim do investimento.

Planejamento para Aposentadoria

Antes de estabelecer uma renda mensal para a aposentadoria, o investidor precisa levar em consideração o custo de vida que terá nos próximos anos. É fundamental fazer uma revisão anual do planejamento, verificando se o objetivo traçado ainda é válido e se os valores estão condizentes com a renda projetada.

Além das opções de previdência privada, como as mencionadas anteriormente, existem outras formas de investimento que podem ser consideradas. Por exemplo, uma simulação elaborada por uma planejadora financeira do C6 Bank mostrou que seria possível se aposentar com um salário mínimo investindo mensalmente R$ 185 em títulos do Tesouro Direto durante 35 anos, com uma rentabilidade de 0,5% ao mês.

Ampliando as Possibilidades de Investimento

Vale ressaltar que o planejamento para aposentadoria não precisa estar restrito a investimentos de renda fixa ou previdência privada. Com o tempo de investimento disponível, é possível ampliar o patrimônio com investimentos de maior risco, como renda variável.

No entanto, é necessário estar atento às incertezas da economia brasileira e entender que os rendimentos esperados podem não se concretizar da forma planejada. Por isso, é importante acompanhar as novidades do mercado e conversar com especialistas para verificar se a estratégia de investimento continua condizente com a renda idealizada.

Com o envelhecimento da população, a sociedade precisará lidar cada vez mais com os aposentados pelo INSS, o que pode levar ao colapso do próprio sistema. Por essa razão, pensar em um plano de previdência privada se torna essencial para aqueles que possuem uma margem salarial maior. Não há um investimento mínimo ou máximo para essa estratégia, mas será necessário um esforço de poupança adicional por parte do trabalhador.

Ademais, o planejamento para a aposentadoria é fundamental diante do aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Embora seja possível buscar alternativas à previdência pública, é importante considerar os riscos e avaliar as opções de investimento disponíveis.

Com um planejamento adequado e a busca por orientação especializada, é possível garantir uma aposentadoria mais tranquila e confortável para o futuro.