Eagles Autism Foundation atinge novos patamares: a jaqueta autografada de Kylie Kelce arrecada US $ 100.000

Kylie Kelce, esposa do pivô dos Eagles, Jason Kelce, leiloou com sucesso uma jaqueta letterman autografada do Philadelphia Eagles, arrecadando uma quantia impressionante US$ 100.000 para o Fundação Eagles Autismo.

O leilão, que terminou em 24 de novembrohouve lances entusiasmados, com o segundo lance mais alto atingindo US$ 62.000.

Kylieque tem estado na vanguarda das iniciativas de caridade, iniciou o leilão no início deste mês, apresentando o icônico Jaqueta Letterman dos Eagles dos anos 90 projetado por Mitchell e Ness.

A jaqueta, originalmente custada em US$ 400esgotou rapidamente, aumentando seu fascínio.

Todo o evento foi uma oportunidade para apoiar pesquisas e cuidados inovadores sobre o autismo através do Fundação Eagles Autismo.

O ator Rob McElhenney ajudou a impulsionar o leilão de Kylie

A conta dos Eagles no Instagram compartilhou o envolvimento de Kylie, afirmando: “Sabemos que você estava esperando por este,” ao lado de fotos de Kylie modelando a jaqueta.

Outro membro da família, Travis Kelce, mostrou seu apoio, comentando, “Matando isso, Ky!!” com dois emojis de chama.

O lance inicial para o item, definido em US$ 750escalado rapidamente e ávido Águias fã Rob McElhenney foi um dos primeiros participantes, oferecendo US$ 10.050.

McElhenneyexpressando seu entusiasmo pela causa e pela jaqueta, aumentou seu lance ao longo do leilão, chegando finalmente a US$ 62.000um aceno para Jason Kelce número da camisa.

Refletindo sobre o andamento do leilão, Jason Kelce ficou maravilhado com o interesse durante um episódio do “Novas alturas” podcast, dizendo, “Chega a mais de US$ 20 mil agora.”

A competição de licitação amigável viu McElhenney incentivando de brincadeira Jasão para atualizar o lance, alegando humoristicamente ter travado o site.

Apesar de ter sido superado em US$ 50.000, McElhenney permaneceu determinado, afirmando, “Ok, Jabroni. Vou pegar aquela jaqueta.” antes de oferecer US$ 62.000.

Seu compromisso em representar o melhor jogador da NFL e apoiar o Fundação Eagles Autismo destacou a dedicação da comunidade tanto à filantropia quanto ao Águias família.

Kylie e Jason Kelce, conhecidos por seu envolvimento em iniciativas de caridade, continuam a causar um impacto positivo.