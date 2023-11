Eagles vs Chiefs: como assistir online ao jogo e canal de TV dos irmãos Mahomes e Kelce

Tele Kelce irmãos, Jason e Travisvão se enfrentar novamente neste Segunda-feira à noite quando o Chefes de Kansas City hospedar o Filadélfia Eagles no Estádio Ponta de Flechaem uma repetição de Super Bowl LVII.

Isto será Jasão chance de se vingar da derrota por 38-35 que seu irmão mais novo lhe deu em fevereiro passado. Naquela ocasião, o Patrick Mahomes e Travis Kelce dupla combinou 81 jardas em seis recepções e um touchdown para dar o Chefes uma vitoria.

No entanto, a história pode ser muito diferente nesta segunda-feira em Cidade de Kansas, Missouri. Ambas as equipes chegam depois de uma semana de folga, e Chefes treinador Andy Reid sabe muito bem como aproveitar as semanas de folga.

Em sua carreira de 31 anos como treinador principal, Reid tem um recorde de 27 vitórias e quatro derrotas quando sai de uma semana de folga. Embora esta estatística possa não manter Águias treinador Nick Siriani acordado à noite, que lidera um dos melhores ataques da atual temporada.

Como acompanhar o jogo Filadélfia x Kansas City

O pontapé inicial será às 20h15 horário do leste dos EUA no Estádio Ponta de Flecha. A ESPN transmitirá a partida nacionalmente com Joe Buck e Troy Aikman na chamada. Na rádio, os fãs poderão ouvir a transmissão no 94WIP com Merril Reese e Mike Rápido como comentaristas.

abc e ESPN+ as redes transmitirão a transmissão ao vivo, e a FuboTV tem uma opção de transmissão gratuita. O pré-jogo começa às 19h ET em NBC Sports Filadélfia.

Os números dos Eagles vs.

O Águias o ataque é o terceiro melhor em pontos por jogo nesta temporada, com média 28e é o oitavo melhor em jardas por jogo, com 376,8. Em frente a eles, o Chefes a defesa é a segunda melhor em pontos permitidos por jogo, com 15,9e quarto em jardas permitidas, com 288,2.

Cidade de Kansas o ataque é o oitavo melhor em média de jardas, com 368,7embora esta temporada seja apenas 13º em pontos por jogo, com 23.1. Filadélfia a defesa é a 14ª em jardas permitidas por jogo, com 323,3e 17º em pontos permitidos, com 21.7.

Individualmente, Patrick Mahomes é o sexto melhor quarterback em jardas acumuladas, com 2.442 em 229 finalizações de 334 tentativas e 17 touchdowns. Jalen dói é o décimo em jardas com 2.347210 finalizações em 305 tentativas e 18 touchdowns.

Final apertado Travis Kelce é o número 23 em jardas recebidas com 597 e nº 13 em capturas com 57nada mal para um tight end.

Resta saber se a namorada dele, Taylor Swiftassistirá ao jogo já que as estatísticas dizem que o final apertado o desempenho melhora com o cantor nas caixas.