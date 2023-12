Eddie Hearn garante que a luta entre Benn e Eubank Jr acontecerá em breve: o motivo pelo qual não pode ser no Reino Unido

Ctodos sabemos o que aconteceu da última vez Conor Benn e Chris Eubank Jr. foram escalados para lutar em uma das lutas de boxe britânico mais esperadas dos últimos tempos. Benn testou positivo para uma substância proibida em dois testes antidoping separados, e a luta – que estava marcada para acontecer em Londres – foi adiado pelo British Boxing Board of Control (BBBofC).

Benn viu seu suspensão levantada pelo Painel Nacional Antidopagem em julho, e passou a lutar Rodolfo Orozco em setembro, vencendo por decisão unânime. Com a suspensão supostamente no retrovisor, a briga entre Benn e Eubank é livre para ser revisitado e refeito.

Eddie Hearn diz que Anthony Joshua irá nocautear Deontay Wilder e Tyson FurytalkSPORT / Twitter

Benn vs Eubank Jr marcado para 3 de fevereiro… ou não?

Boxe de sala de jogos presidente Eddie Hearn está à frente das negociações e espera confirmar a data e o local da luta ainda esta semana. Se tudo correr conforme o planejado, isso aconteceria em 3 de fevereiro no Tottenham Hotspur Stadium em Londres.

Mas tão rapidamente quanto as palavras saíram da boca de Hearn, a luta potencial sofreu um duro golpe. O BBBofC que tem a palavra final sobre os eventos de boxe que acontecem no Reino Unido rejeitou o pedido de Benn para lutar contra Eubank no Reino Unido.

A diretoria acredita que qualquer atleta que tenha falhado em um teste de drogas precisa passar por uma investigação com as autoridades competentes e isso não aconteceu… infelizmente foi adiado, não através do Conselho de Controle de Boxe ou UKAD, mas através de outras partes. Com relação ao boxe do Sr. Benn neste país, tivemos um pedido para ele lutar boxe neste país, que foi recusado. Em última análise, eles podem divulgar o que quiserem, mas não passaram pelas autoridades competentes e, como eu disse antes, estamos realmente interessados ​​em fazer isso direito desde o início. Secretário Geral do BBBofC, Robert Smith

Uma luta de boxe britânico desse calibre, com a desavença entre os dois, realmente merece ser realizada em seu país. Infelizmente, até que o corpo diretivo aprove, isso simplesmente não acontecerá.

Muitos grandes eventos de boxe foram realizados no Oriente Médio recentemente. Pode ser para lá que Hearn levará Benn e Eubank em seguida.