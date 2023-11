Edital de audiovisual da Embratur vai financiar curtas-metragens que promovam o Brasil como destino turístico

Inscrições podem ser feitas até o dia 07 de dezembro

Produtores de audiovisual de Penedo e de Alagoas, muita atenção! A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) abriu inscrições para o edital de curtas-metragens ‘Brasil com S’.

A iniciativa é inédita e apoia financeiramente projetos de audiovisual que promovam o Brasil como destino turístico. As inscrições podem ser feitas através do site https://audiovisual.embratur.com.br/ até o dia 07 de dezembro.

De acordo com a Embratur, o conteúdo dos curtas deve promover destinos, roteiros e experiências turísticas, através das pessoas, histórias, locações, paisagens, singularidades, gastronomia, música, artesanato, patrimônios, tradições culturais, sustentabilidade, turismo com diversidade (afroturismo, LGBTQ+, acessibilidade, equidade de gênero etc.), turismo de natureza, aventura, ecoturismo, turismo náutico, entre outros segmentos.

A oportunidade relacionada com a economia criativa surge quando Penedo conquista o reconhecimento internacional de Cidade Criativa da UNESCO, na categoria Cinema.

De acordo com Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, o edital é uma grande oportunidade para o fortalecimento e o desenvolvimento do audiovisual alagoano.

“Encorajamos os produtores e realizadores de audiovisual de Penedo e de Alagoas a participarem e a escolherem o Destino Penedo e a região do Baixo São Francisco como locação de filme curta-metragem”, destaca Jair Galvão.

Já Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC Penedo, afirma que o edital também incentiva outros setores. “A partir do audiovisual, estaremos dando visibilidade as outras áreas da economia criativa, gerando experiência em nosso destino, através da Film Comission, que apoia os produtores do audiovisual alagoano”, finaliza.

O edital da Embratur selecionará cinco projetos, cada um deles com R$ 60 mil para a produção do curta, o que totaliza um investimento de R$ 300 mil. Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por representantes da Embratur e por especialistas nas áreas.

Por Thaciana Lima, jornalista e social media da SETUREC