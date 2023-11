edital vai contar com 720 vagas e vários cargos

Mais de 700 vagas no concurso IASES; edital deve sair em breve

Se você busca uma oportunidade de emprego, saiba que o edital do concurso IASES (Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo) será para nível médio e superior.

As chances deverão ser liberadas em breve. Veja a seguir mais detalhes e não perca.

Novo Concurso Iases ES: 720 Vagas Previstas

Boas notícias para quem está de olho em oportunidades no Espírito Santo! O governador Renato Casagrande já deu o sinal verde para um novo concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases ES). A autorização foi assinada e a expectativa é de que o edital seja divulgado em breve, trazendo consigo um total de 720 vagas.

Distribuição das Vagas por Escolaridade

Ensino Médio (600 Vagas): Todas as oportunidades nessa categoria são para o cargo de agente socioeducativo. A remuneração inicial para essa função é de R$ 3.167,04, com carga horária de 40 horas por semana. Ter carteira de habilitação a partir da categoria “B” também é um requisito.

Todas as oportunidades nessa categoria são para o cargo de agente socioeducativo. A remuneração inicial para essa função é de R$ 3.167,04, com carga horária de 40 horas por semana. Ter carteira de habilitação a partir da categoria “B” também é um requisito. Nível Superior (120 Vagas): Ainda não foram detalhadas quais serão as funções contempladas para quem possui nível superior. Fique de olho nas próximas informações para saber mais sobre essas oportunidades.

Vagas e Detalhes para Nível Superior do concurso IASES

Para quem tem nível superior, as oportunidades no próximo concurso Iases ES prometem ser diversas. Confira a distribuição prevista de vagas para alguns cargos:

Assistente Social Socioeducativo: 48 vagas

48 vagas Psicólogo Socioeducativo: 44 vagas

44 vagas Pedagogo Socioeducativo: 28 vagas

Ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre requisitos e remunerações para esses cargos, mas esses dados devem ser confirmados em breve. Fique de olho nas atualizações para não perder nenhum detalhe.

Retrospectiva do Último concurso IASES

O último concurso Iases ES aconteceu no início de 2023 e ofereceu 400 vagas para o cargo de agente socioeducativo. Aqui estão alguns detalhes desse processo seletivo:

Distribuição de Vagas: 300 vagas para homens e 100 vagas para mulheres.

300 vagas para homens e 100 vagas para mulheres. Etapas do Concurso: Provas objetiva e de redação. Teste de aptidão física. Teste de avaliação psicológica. Investigação social e sindicância de vida pregressa. Curso básico de formação profissional.

Conteúdo da Prova Objetiva: Língua Portuguesa (15 questões). Matemática (15 questões). Informática (10 questões). Conhecimentos Específicos (30 questões).

Prova de Redação: Os candidatos tiveram que escrever um texto narrativo de 15 a 25 linhas sobre um tema atual na área de segurança pública e direitos humanos.

O concurso Iases ES é conhecido por suas várias etapas, mas oferece a oportunidade de ingressar em uma área importante para o desenvolvimento socioeducativo no Espírito Santo. Fique atento para não perder as próximas informações sobre o novo concurso!

Sobre este órgão

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases ES) desempenha um papel crucial na área socioeducativa do estado. Sua principal função é a execução das medidas socioeducativas determinadas pela justiça em relação a adolescentes que estejam em conflito com a lei. Aqui estão algumas das principais funções do Iases ES:

Atendimento Socioeducativo: O instituto é responsável por implementar as medidas socioeducativas determinadas pelos juízes, buscando a ressocialização e reintegração dos adolescentes à sociedade.

O instituto é responsável por implementar as medidas socioeducativas determinadas pelos juízes, buscando a ressocialização e reintegração dos adolescentes à sociedade. Acompanhamento Psicossocial: Realiza avaliações e acompanhamento psicossocial dos adolescentes em conflito com a lei, visando compreender as necessidades individuais e criar estratégias de intervenção.

Realiza avaliações e acompanhamento psicossocial dos adolescentes em conflito com a lei, visando compreender as necessidades individuais e criar estratégias de intervenção. Educação e Capacitação: Oferece programas educacionais e de capacitação profissional para os adolescentes, visando o desenvolvimento de habilidades e competências que contribuam para sua reinserção no mercado de trabalho.

Oferece programas educacionais e de capacitação profissional para os adolescentes, visando o desenvolvimento de habilidades e competências que contribuam para sua reinserção no mercado de trabalho. Ações de Prevenção: Desenvolve ações preventivas e projetos voltados para a redução da reincidência criminal, buscando criar condições para que os adolescentes não voltem a cometer infrações.

Desenvolve ações preventivas e projetos voltados para a redução da reincidência criminal, buscando criar condições para que os adolescentes não voltem a cometer infrações. Parcerias e Articulação: Estabelece parcerias com órgãos públicos, entidades da sociedade civil e instituições educacionais para fortalecer as ações socioeducativas e proporcionar um ambiente mais favorável à ressocialização.

Outras funções

Promoção dos Direitos: Assegura que os direitos fundamentais dos adolescentes sejam respeitados durante todo o processo socioeducativo, promovendo um ambiente que favoreça o desenvolvimento pessoal e social.

Assegura que os direitos fundamentais dos adolescentes sejam respeitados durante todo o processo socioeducativo, promovendo um ambiente que favoreça o desenvolvimento pessoal e social. Intervenção Multidisciplinar: Conta com equipes multidisciplinares, envolvendo profissionais como assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, entre outros, para oferecer uma abordagem abrangente e adaptada às necessidades individuais de cada adolescente.

A atuação do Iases ES visa, em última instância, contribuir para a ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei, promovendo oportunidades de desenvolvimento pessoal, educacional e profissional, e, assim, reduzindo a reincidência criminal.