Editora do Brasil CONTRATA pessoas no Norte e no Sudeste

A Editora do Brasil, famosa empresa que está presente em todo o território nacional e atende às necessidades das escolas brasileiras com soluções digitais e com projetos didáticos e literários comprometidos com a ética, a inovação e a Educação, está contratando profissionais.

Dessa maneira, vale a pena consultar a lista em caso de busca por uma recolocação profissional. Veja quais são as vagas e locais:

Analista de Negócios TI Sênior – Setor Comercial – São Paulo – SP e Híbrido -Efetivo;

Aprendiz de Assistente Administrativo – Grande São Paulo – Guarulhos – SP – Aprendiz;

Banco de Talentos – Comercial e PCD – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Consultor (a) Comercial – PA (Vendas Públicas) – Belém – PA – Efetivo;

Supervisor (a) de TI – Infraestrutura – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Apoiar o planejamento de orçamento e acompanhar a execução do orçamento de modo eficiente considerando os recursos de infraestrutura em nuvem e local, sistemas, projetos, consultoria, mão de obra terceirizada, etc;

Supervisor (a) de TI – Sistemas CRM – Totvs, e-commerce B2C/B2B – Projeto e Sustentação – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Editora do Brasil

Falando um pouco mais sobre a Editora do Brasil, é interessante frisar que, em todos os cantos do país, professores e gestores que trabalham com os seus livros têm acesso a um projeto didático comprometido com a ética e com uma educação cada dia melhor.

Isto é, sua missão é ser uma editora de melhor conteúdo e maior presença na educação brasileira. Isso significa que, antes de mais nada, tem compromisso com o dinamismo do conhecimento. Não à toa, mais de 70 mil escolas em todo o país adotam nossos livros, que chegam às mãos de mais de 20 milhões de estudantes das redes privada e pública, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

A educação que transforma também tem que se transformar. Mais do que nunca, está ao lado dos educadores, observando, analisando e discutindo os novos desafios do ensino em seu país.

Confira alguns benefícios



Salário compatível com o mercado;

Vale Refeição;

Vale Alimentação;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Seguro de Vida;

Vale Transporte;

PLR;

Descontos em produtos da Editora do Brasil.

Como se candidatar em um dos cargos?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Editora do Brasil, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.

