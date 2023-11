Elegibilidade para benefícios SSDI: Quais são os requisitos para benefícios alimentares e energéticos se você tiver SSDI?

EUSe você tem alguma deficiência e recebe Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI)existem benefícios adicionais para os quais você pode se qualificar.

Além do SSDI, Renda de segurança suplementarMedicare, Medicaid, seguro de invalidez privado e do empregador, benefícios de invalidez do Departamento de Assuntos de Veteranos (VA)alimentação e assistência para aquecimento estão entre os benefícios potenciais.

Para indivíduos com rendimentos limitados, existem benefícios que podem ajudar nas necessidades essenciais, como alimentação e aquecimento. O Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) complementa os custos de alimentação para famílias de baixa renda, distribuídos por meio de cartão de transferência eletrônica de benefícios (EBT). Aqueles que recebem SSDI ou Supplemental Security Income (SSI) podem ser elegíveis para benefícios SNAP.

FOTOum programa federal administrado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)fornece vale-refeição para indivíduos elegíveis.

Se você se qualificar para SSDI, também poderá receber vale-refeição por meio de um Cartão EBT. No entanto, aplicam-se limites de rendimento e recursos, e a elegibilidade para benefícios SNAP pode variar consoante o estado.

Os estados têm as suas próprias regras de elegibilidade para o SNAP e, embora alguns possam não considerar um veículo primário como um activo, os limites de rendimento e recursos geralmente aplicam-se a nível nacional. Alguns estados utilizam limites de rendimento federais, enquanto outros estabelecem limites mais elevados, potencialmente expandindo o conjunto de beneficiários elegíveis.

Quais são os requisitos para benefícios energéticos?

Além disso, o Programa de Assistência Energética Doméstica de Baixa Renda (LIHEAP), uma iniciativa financiada pelo governo federal, subsidia aquecimento, refrigeração e outros custos de energia. A elegibilidade automática para LIHEAP pode ser aplicada se você receber determinados benefícios, como SNAP e SSI.

Para pessoas com deficiência e que recebem SSDI, atingir o limite de lucro líquido é suficiente para a elegibilidade do SNAP. Embora os estados possam ter variações nas suas regras, é crucial compreender os critérios e o processo de aplicação destes programas de assistência.

O LIHEAP no Estados Unidos é financiado pelo governo federal, com estados individuais responsáveis ​​por sua administração. O processo de inscrição e os tipos de assistência oferecidos variam de acordo com o estado. Normalmente, os candidatos enviam uma inscrição e os administradores locais do LIHEAP avaliam a elegibilidade.

Se forem considerados elegíveis, os indivíduos podem receber auxílio nas suas contas de energia, dependendo da disponibilidade de fundos. No entanto, os fundos são muitas vezes limitados e as estatísticas da Coligação Nacional de Habitação de Baixo Rendimento sugerem que apenas cerca de 20% dos agregados familiares elegíveis normalmente recebem assistência devido a restrições orçamentais.