Elegibilidade SSDI: A sua conta bancária é levada em consideração ao solicitar benefícios por invalidez?

Nnavegando pelas complexidades Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) e Renda Suplementar de Segurança (SSI) requer uma compreensão diferenciada das considerações financeiras. A quantidade de dinheiro na sua conta bancária pode influenciar significativamente a sua elegibilidade para esses benefícios, mas o impacto varia dependendo do programa.

Para SSDI, as regras são mais brandas. Como afirma o Administração da Segurança Social, não há limites de contas poupança para beneficiários de SSDI. “Você pode ter quanto dinheiro quiser no banco”, esclarece Advogados de deficiência legal de Liner. No entanto, é essencial estar preparado para o exame minucioso durante o processo de inscrição ou para revisões periódicas. Trabalhar enquanto estiver no SSDI também pode exigir um exame de sua conta bancária para determinar se sua renda mensal ultrapassa o limite substancial de atividade lucrativa.

Pelo contrário, o SSI impõe regulamentações mais rigorosas sobre os recursos financeiros. Para se qualificarem para o SSI, os indivíduos devem cumprir critérios específicos, incluindo deficiência ou atingir a idade de 65 anos, e aderir aos limites de rendimento e recursos. Para pessoas solteiras, o valor total dos recursos não pode ultrapassar US$ 2 mil, enquanto o limite é de US$ 3 mil para casais que residam juntos.

Existem outras alternativas?

Além disso, existe uma via alternativa de poupança para pessoas com deficiência antes dos 26 anos – a Alcançando uma experiência de vida melhor (ABLE) conta. Esta conta não afeta a elegibilidade para assistência governamental, permitindo que os indivíduos mantenham até US$ 100.000 sem afetar a elegibilidade do SSI. No entanto, os depósitos anuais são limitados a US$ 16.000 a partir de 2022.

Embora os pertences pessoais estejam isentos, o impacto do dinheiro na sua conta bancária nos benefícios do SSI exige um planeamento financeiro cauteloso. Se você estiver preocupado com possíveis reduções nos benefícios de SSI devido a um fundo fiduciário, é crucial observar que a utilização de fundos fiduciários para despesas com alimentação ou abrigo pode resultar em uma dedução mensal de até US$ 300,33 dos benefícios de SSI.

Ter uma conta poupança não o desqualificará necessariamente para benefícios por invalidez, mas uma consideração meticulosa é essencial, especialmente se estiver solicitando SSI. Trustes especializados, contas ABLE e uma consciência aguçada dos limites de recursos podem ser fundamentais.

É altamente recomendável consultar um consultor financeiro ou conselheiro de reabilitação vocacional para tomar decisões informadas que se alinhem com o seu futuro financeiro. Como enfatiza o Liner Legal Disability Lawyers, buscar orientação profissional garante uma compreensão completa das regras que regem o SSDI e o SSI, ajudando você a navegar pelas complexidades do sistema de invalidez da Previdência Social.