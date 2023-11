Eletrobras abre programa de trainee; Salário superior a R$ 8 MIL!

A Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina e uma das maiores do mundo, está com o programa de trainee aberto. Isto é, se você está em busca de uma oportunidade de emprego em uma companhia consolidada no mercado, pode ser sua chance de iniciar sua trajetória profissional. Confira as áreas abrangidas pelo programa:

Inovação;

Comercialização;

Engenharia;

Operações e Manutenção;

Finanças;

Novos Negócios.

Pré-requisitos para se inscrever

Caso você tenha se interessado no programa, vale ressaltar que a Eletrobras exige alguns pré-requisitos para que a inscrição seja realizada. Primeiro, é necessário ter formação concluída entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023.

Além disso, o candidato precisa ter disponibilidade para poder atuar por 8h diárias em: Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Recife/PE, Florianópolis/SC e Brasília/DF. Também é necessário possuir um inglês com nível a partir do intermediário e ter disponibilidade para viajar para outros estados.

Como se inscrever?

Agora que você já sabe o que é necessário, vale frisar que os interessados podem se inscrever no Programa de Trainee da Eletrobras CLICANDO NESTE LINK até a próxima sexta-feira, dia 17 de novembro.

Vale ressaltar também que o processo seletivo inclui inscrições, testes e dinâmicas com a 99jobs, entrevistas com os gestores e procedimentos de admissão. Por fim, caso o candidato seja aprovado, o início do programa está previsto para fevereiro de 2024.



Mais sobre a Eletrobras

Contando um pouco mais sobre a Eletrobras, podemos ressaltar que a companhia é líder em geração e transmissão de energia elétrica no país e contribui para que a matriz energética brasileira seja uma das mais limpas e renováveis do mundo. Também atua nos segmentos de comercialização e eficiência energética, além de programas como o Procel, o Luz para Todos e o Proinfa.?

Maior companhia do setor elétric?o da América Latina, adota estratégias voltadas para governança e compliance, excelência operacional e disciplina financeira e, por meio de suas empresas e de seu centro de pesquisas, está presente em todas as regiões do Brasil.?

Confira alguns benefícios

Salário mensal de R$ 8.230,00;

Vale-transporte;

Gympass;

Auxílio-alimentação;

Auxílio-refeição;

Auxílio-creche ou auxílio-babá;

Auxílio-educacional;

Plano de saúde.