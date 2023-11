Eletrobras abre vagas e Salário ultrapassa R$ 8 mil; veja como se candidatar

A Eletrobras, principal empresa de energia do Brasil, lançou o seu primeiro programa de trainee, oferecendo vagas em diversas localidades do país. Esta matéria do Notícias Concursos irá explorar as características desse novo programa, os benefícios oferecidos e como se candidatar.

Sobre a Eletrobrás

A Eletrobrás é uma empresa brasileira de capital aberto que atua como uma holding. É responsável pela geração e transmissão de energia elétrica e é um dos principais contribuintes para que a matriz energética brasileira seja uma das mais limpas e renováveis do mundo. Também atua no segmento de comercialização e é responsável pela gestão do programa Luz para Todos.

Grandeza da Eletrobrás

Com uma capacidade geradora equivalente a 23% do total da capacidade instalada do país, a Eletrobrás é a maior companhia do setor elétrico da América Latina. A empresa adota estratégias voltadas para a governança e compliance, excelência operacional e disciplina financeira e, por meio de suas subsidiárias, está presente em todas as regiões do Brasil.

Oportunidades e Localidades

O programa de trainee da Eletrobras oferece 25 vagas para trabalhar em suas unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis. Os candidatos selecionados serão contratados para posições efetivas, sob o regime CLT.

Áreas de atuação disponíveis

A Eletrobrás oferece diversas oportunidades de atuação para os trainees, incluindo:



Inovação Comercialização Engenharia Operação e Manutenção Finanças

Salários e Benefícios

O salário oferecido pela empresa é de R$ 8.320. Além disso, a Eletrobras oferece uma série de benefícios, tais como:

Vale-transporte Auxílio-alimentação ou auxílio-refeição Previdência complementar Auxílio-creche ou auxílio-babá Gympass Auxílio-educacional Plano de saúde

Processo Seletivo

O processo seletivo para o programa de trainee da Eletrobras é composto por quatro etapas:

Inscrição e testes Dinâmica com a 99jobs Painel e entrevistas com gestores Processo de admissão

Os candidatos interessados devem se inscrever por meio deste site.

“A reestruturação da empresa, que desde a sua privatização, não realiza mais concursos públicos. O processo seletivo busca aumentar a diversidade no quadro de funcionários da empresa.” – Eletrobras

Perfil dos Candidatos

Para participar do programa, os candidatos precisam ter formação concluída entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023. Além disso, é necessário ter inglês com nível a partir do intermediário e disponibilidade para atuar por 8 horas diárias.

Os futuros trainees vão atuar nas áreas estratégicas de Inovação, Financeira, Engenharia, Operação e Manutenção, Comercialização e Novos Negócios.

O início das atividades está previsto para fevereiro de 2024.

Como se Inscrever

Para se inscrever no programa de trainee da Eletrobras, os candidatos devem acessar o site da 99jobs e preencher o formulário de inscrição. A inscrição é gratuita e as candidaturas podem ser feitas até o dia 17 de novembro.

O programa de Trainee da Eletrobrás

Este é o primeiro Programa de Trainee da Eletrobrás. Com duração de 1 ano e 6 meses, o programa oferece uma trilha de desenvolvimento com treinamentos práticos e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e trabalho em equipe.

O compromisso da Eletrobrás com a diversidade e inclusão

A Eletrobrás tem um forte compromisso com a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independentemente de sexo, cor, etnia, idade, orientação sexual, origem social, capacidade física ou mental. Este compromisso está expresso no Código de Conduta Eletrobrás e nas suas diretrizes de responsabilidade social.

Programa de trainee

Apesar da privatização, a Eletrobras continua a buscar novos talentos e a investir em seu quadro de funcionários. Este programa de trainee é uma excelente oportunidade para os recém-formados que buscam uma carreira sólida e recompensadora na indústria de energia.

Então, se você se enquadra no perfil desejado, não perca essa chance. Inscreva-se e boa sorte!