Eli Manning apoia Daniel Jones dos Giants: Você precisa confiar no seu quarterback

Dapesar de seus recentes problemas com lesões, Daniel Jones tem o apoio de Eli Manning enquanto ele fica sob pressão do Gigantes de Nova York.

Manning sabe tudo sobre as críticas, mas fez questão de defender o jovem enquanto ele se recuperava uma lesão no joelho no final da temporada.

“Eles viram Daniel Jones, estavam perto dele. Eles o tiveram por um ano e confiaram nisso: ‘Ei, esse é um garoto que tem muitas vantagens'”, disse Manning, falando com Andrew Marchand e John Ourand.

“Ele ainda está no primeiro ano do ataque, jogou muito bem. Ele sabe correr, é durão. Ele consegue fazer os arremessos.

“Infelizmente, este foi um ano difícil com lesões… E então, acho que você ainda precisa confiar no seu quarterback.”

Manning sobre as preocupações com lesões de Jones

A temporada de 2023 foi um para esquecer para Jones e os Giants. A equipe está em último lugar na NFC East com um recorde de 2-8, enquanto Jones entrou e saiu da escalação.

O quarterback perdeu três jogos devido a uma lesão no pescoço, antes de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior em seu primeiro jogo de volta, que deixe-o de lado pelo resto da temporada.

No entanto, Manning está convencido de que retornará mais forte.

“Ele vai voltar, estará saudável. Ele trabalha duro. Ele é um ótimo companheiro de equipe”, acrescentou Manning.

“Ele faz todas as coisas intangíveis muito, muito bem, e acho que eles precisam confiar nele, podem colocar alguns caras, conseguir ajuda com eles e continuar a crescer com essas equipes.

“Acho que quando você assina contratos com seus funcionários-chave, Saquon [Barkley]Dexter Lawrence, Daniel… você coloca esses caras, continua adicionando caras ao redor deles e não diz apenas, ei, mude imediatamente porque você tem um ano ruim.”

O recorde de Daniel Jones

No Draft da NFL de 2019, Jones foi selecionado em sexto lugar geral pelo New York Giants.

Em 2021, ele estabeleceu um recorde de temporada única do Giants com 4.194 jardas de passe, embora lesões tenham atrapalhado seu progresso.