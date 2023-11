Elon Musk ainda interessado na luta de Mark Zuckerberg, ‘a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer lugar, qualquer regra’

Recém-saído de um teste improvisado da força do Tesla Cybertruck contra as flechas de Joe Rogan, Elon Musk falou duramente sobre uma possível briga com Mark Zuckerberg.

Musk aparentemente não desistiu da ideia, e na edição de terça-feira do Joe Rogan Experiênciaele novamente desafiou seu rival Meta para uma luta “a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer lugar, qualquer regra”.

“Ele me acusou de não estar falando sério e eu disse: ‘Escute, no final das contas, lutarei com você em qualquer lugar, em qualquer lugar, sob quaisquer regras’”, disse Musk a Rogan. “Foi o que eu disse.

“Ele disse o nome do lugar. Fico feliz em lutar com ele em uma casa, em um rato, com um piolho que gostaríamos, vá completo, Doutor Seuss aqui. Eu sou muito maior que ele. Isso é injusto. Eu não acho que ele deveria lutar comigo.”

Zuckerberg, um devoto praticante de jiu-jitsu, cancelou o desvio bizarro dos magnatas da tecnologia para o mundo dos esportes de combate no início deste ano, quando afirmou que Musk não estava falando sério sobre uma luta real. Musk postou uma troca de texto que disse ter sido com Zuckerberg pedindo um treino de luta na casa de Zuckerberg, que possui um octógono em tamanho real, e admitiu que não havia treinado muito.

Na terça-feira, Musk disse que isso não importaria.

“Sou 50% mais pesado que ele”, disse o executivo da Tesla, que disse pesar cerca de 240 libras. “Eu tenho meu movimento de morsa patenteado. Eu apenas minto sobre ele. Tipo, uma morsa não precisa de treinamento em artes marciais, porque ela é muito grande.”

Questionado sobre sua preparação e cardio, Musk respondeu: “Não preciso de tempo, de tempo nenhum. Não é… isso não será um fator.” Ele contou a história de sufocar uma mulher “que é muito boa em lutar” deitando-se sobre ela. Ele também afirmou ter uma década de experiência em artes marciais como judô, caratê Kyokushin, jiu-jitsu, taekwondo e lutas de rua, o que ele acrescentou ser “involuntário” e em parte produto de um ambiente escolar difícil.

De acordo com Musk, a luta estava prestes a acontecer no Coliseu de Roma antes da retirada de Zuckerberg.

“A Itália, na verdade, estava disposta a nos deixar usar o Coliseu”, disse ele. “Então eu pensei, ‘Bem, não posso recusar.’ Aí eu pensei, bom, se vai ser no Coliseu, eu gosto do UFC e tudo mais, mas não temos muitos anúncios da marca do UFC no Coliseu, porque é um lugar com uma grande história. Você não quer que tudo seja como NASCAR. E então Zuck saiu.”

O CEO do UFC, Dana White, saltou para promover a luta entre Musk e Zuckerberg, que certa vez foi presenteado com um evento privado, o UFC Vegas 61, no UFC APEX, em Las Vegas. Meta e UFC também fizeram parceria para transmitir eventos do UFC em realidade virtual. Em setembro, ele admitiu que a luta estava “provavelmente” morta na água depois que os magnatas não conseguiram chegar a um acordo.