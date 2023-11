Elon Musk diz que a culpa é de Mark Zuckerberg que a luta de MMA não aconteceu

Elon Musk dar Mark Zuckerberga maior luta que nunca aconteceu, ainda não morreu… porque o bilionário dono do X diz que está ainda pronto para derrotar Zuck!

Musk, de 52 anos, juntou-se Joe Rogan‘s pod JRE na terça-feira … quando a conversa se voltou para a briga com o fundador do Facebook de 39 anos. Pela primeira vez, Elon explicou, sob sua perspectiva, por que as negociações fracassaram, torpedeando a luta.

“A Itália estava realmente disposta a nos deixar usar o Coliseu”, disse Musk a Rogan.

“Eu estava tipo, bem, não posso recusar isso. Aí eu pensei, bem, se vai ser no Coliseu, eu gosto do UFC e tudo mais, mas não temos muitos anúncios da marca do UFC no Coliseu porque é um lugar com uma grande história. Você não quer que tudo seja como NASCAR. E então Zuck saiu.”

Claro, as conversas sobre a luta entre os dois magnatas ultra-ricos começaram na época em que Zuck lançou seu concorrente X, Tópicos. Elon twittou que estava “pronto para uma luta na jaula”, e Mark respondeu, canalizando Khabibdizendo… “Envie-me a localização.”

E estávamos fora… infelizmente, um acordo nunca se concretizou, e Zuck acusou Musk de brincar com nenhuma intenção para realmente lutar.

“[Zuckerberg] me acusou de não estar falando sério e eu disse: ‘Escute, no final do dia, lutarei com você em qualquer lugar, em qualquer lugar, sob quaisquer regras'”, disse Elon a Joe.

Quanto a quem venceria a luta, Elon ouviu claramente as pessoas que dizem que Mark iria chutar a bunda dele por causa de sua experiência no jiu-jitsu. Ele não concorda.

“Sou 50% mais pesado que ele”, disse Musk, com 6’2 e 240 libras.

“Eu tenho meu movimento patenteado de ‘morsa’. Eu apenas minto sobre ele. Uma morsa não precisa de treinamento em artes marciais porque é muito grande.”

Resumindo… a luta pode ser no suporte de vidamas Elon está indicando que ainda há uma chance de cair e diz que está pronto para quebrar agora.

“Eu não preciso de tempo, nenhum tempo.”