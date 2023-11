Elon Musk vê ‘verdade’ em tweet anti-semita sobre judeus que odeiam brancos

O chefe da Tesla está com um pequeno incêndio em sua casa no Twitter / X agora – e é culpa dele … isso depois que ele respondeu a um tweet que lançava a ideia de que o povo judeu vomita o tipo de racismo feio retórica que tantas vezes é lançada em sua direção.

As comunidades judaicas têm promovido o tipo exato de ódio dialético contra os brancos que afirmam querer que as pessoas parem de usar contra eles.

O usuário do Twitter do OG estava respondendo a um vídeo que pedia o fim do anti-semitismo, escrevendo … “As comunidades judaicas têm promovido o tipo exato de ódio dialético contra os brancos que afirmam querer que as pessoas parem de usar contra eles.”