Mo dia de hoje começou com a visita de Elon Muskdona de empresas como Tesla, X e SpaceX, para Israel, que está no meio de um batalha com o Hamas na Faixa de Gaza.

Enquanto a comunidade internacional está dividida entre aqueles que defendem o governo de Netanyahu e aqueles que denunciam o massacre de milhares de palestinianos, o magnata sul-africano chegou a um acordo para o uso de várias unidades de satélite Starlink na área.

De acordo com o The Times of Israel, Almíscar esteve no Kibutz de Kfar Aza, conhecido por ser um dos primeiros alvos do Hamas no seu ataque em Outubro passado. Lá, ele não só viu em primeira mão o resultado dos combates, mas também ouviu o relato israelense sobre a morte de Sobre Libsteinchefe da segurança que foi morto durante um dos ataques do Hamas.

Depois disso, o magnata foi para a casa de Abigail Idan, uma menina de quatro anos que foi libertado no domingo passado juntamente com outros reféns em troca de uma trégua de quatro dias em Gaza.

de almíscar visita a Israel culminou com um encontro com Yossi Kerenchefe do Conselho Regional Shaar HaNeguev, bem como representante da equipe de imprensa do exército israelense.

Shlomo Karhi saúda o apoio de Elon Musk a Israel

Na reunião, Musk concordou com o uso de vários de seus satélites Starlink, de forma condicional, o que Shlomo Karhio ministro das Comunicações, qualificou de “significativo”.

“As unidades de satélite Starlink só poderão operar em Israel com a aprovação do Ministério das Comunicações, incluindo a Faixa de Gaza”, escreveu ele no Twitter.

Além disso, Algo congratulou-se com o acordo de princípio com Almíscar como forma de acabar com o ódio.

“Esta compreensão é vital, assim como o é para todos os que desejam um mundo melhor, livre do mal e do anti-semitismo, para o benefício dos nossos filhos”.

“Durante a sua estadia em Israel, espero que você obtenha informações valiosas e que isso sirva como um trampolim para empreendimentos futuros, bem como melhore o seu relacionamento com o povo judeu e os valores que compartilhamos com o mundo inteiro. Dou-lhe as boas-vindas. para Israel”, Algo concluiu.