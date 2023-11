Em gafe, ministro diz que Enem teve 500 milhões de novos inscritos

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT) cometeu um deslize nesta terça-feira (14), durante a realização de uma live ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, ele chegou a comemorar o fato de que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teria contado com quase 500 milhões de novos inscritos.

“Foram quase quatro milhões de inscritos no Enem. Houve um esforço inicial este ano para a gente ampliar o número de inscritos. Essa é uma grande preocupação do presidente e nossa, porque a curva de novos inscritos vinha caindo todos os anos. Nós conseguimos pela primeira vez reverter essa curva, com quase 500 milhões de novos alunos inscritos”, disse o ministro.

O vídeo em questão foi compartilhado pelas redes sociais oficiais do Ministério da Educação:

Não é possível que o Enem tenha registrado um crescimento de quase 500 milhões de novos inscritos em relação ao ano de 2022, simplesmente porque o Brasil conta hoje com apenas 203 milhões de habitantes no total, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Crescimento do Enem

Mas para além do deslize do Ministro nesta questão, todas as demais alegações da declaração se amparam em fatos de fontes oficiais. De fato, o Exame Nacional do Ensino Médio conseguiu reverter a tendência de queda que vinha se observando nos últimos anos.

Dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelaram que em 2023, cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para a realização do Enem. O número é 13,1% maior do que o número de 2022. Em termos totais, estamos falando de um crescimento de pouco mais de 500 mil candidatos.



Mas é importante lembrar que mesmo que a queda tenha sido revertida em 2023, o fato é que o Enem segue longe dos seus melhores anos. Entre 2014 e 2016, por exemplo, o número de candidatos que se inscreviam para participar da prova costumava ultrapassar a marca dos 8 milhões.

Na noite desta terça-feira (14), todos os estudantes que realizaram o Enem neste ano de 2023 tiveram acesso aos gabaritos oficiais do exame. Assim, eles puderam confirmar quantas questões cada um deles acertou.

Por que o gabarito não é tudo?

Cursinhos também já começaram a divulgar os gabaritos não oficiais desde o primeiro momento depois da realização da prova do Enem. Não há nada de errado em comparar as suas respostas por estes resultados, porque normalmente o grau de acerto dos professores é muito alto.

De todo modo, é importante lembrar que a simples consulta ao gabarito do Enem não indica necessariamente qual será a nota da prova. Esta será divulgada apenas em um segundo momento.

Técnicos do Inep lembram que a correção da prova do Enem considera vários pontos e uma mecânica própria. É possível, por exemplo, que um aluno que acertou menos questões ganhe uma nota maior do que um aluno que acertou mais questões.

Abertura da inscrição para reaplicação do Enem

O Inep abriu nesta segunda-feira (13), o processo de inscrição para a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo as informações oficiais, o procedimento pode ser feito na Página do Participante até a próxima sexta-feira (17).

Apenas dois grupos de candidatos podem solicitar a remarcação da prova, que será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro. São eles:

Alunos prejudicados pela marcação do exame a mais de 30km de suas residências;

Alunos que pediram remarcação por problema de doença, ou de logística.

No primeiro caso, estamos falando de mais de 50 mil candidatos que foram alocados oficialmente em pontos muito distantes das suas residências. O tema virou polêmica, e o Ministério da Educação (MEC) decidiu dar mais uma oportunidade para os alunos que não conseguiram chegar ao local da prova.