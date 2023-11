Tele Madeiras Portland estão prestes a contratar um novo treinador principal após a demissão de Gio Savarese em agosto. No entanto, a escolha não é popular dentro Portlanda base de fãs apaixonada.

O Madeiras estão supostamente finalizando um contrato com ex- Inter Miami chefe Phil Nevilleque foi demitido antes de Lionel Messia chegada em Liga Principal de Futebol. NevilleA proximidade de Portland com o trabalho de Portland tem se mostrado angustiante para os dois maiores grupos de torcedores do clube, que estão implorando aos Timbers que contratem outra pessoa.

“Pedimos aos Timbers que reconsiderem”

Madeiras os fãs são contra Neville contratação por causa da baixa porcentagem de vitórias do treinador – ele saiu Inter Miami com o clube em último lugar no MLS classificação – e também devido ao seu histórico de postagens sexistas nas redes sociais, que veio à tona depois que ele foi nomeado treinador do Inglaterraequipe feminina.

“Estamos profundamente desapontados que o clube tenha escolhido um finalista para treinador principal que tem um histórico de declarações públicas sexistas que vão contra o nosso espírito como clube, cidade e grupo de torcedores, e que também não tem um histórico comprovado como um gerente”, dizia um comunicado do Exército de Madeiras. “Pedimos aos Timbers que reconsiderem esta contratação e reavaliem outros candidatos antes de finalizar um contrato.”

Neville registrou uma taxa de vitórias de apenas 39 por cento em 90 jogos como técnico do Inter Miami. O Garças ganhou o Taça das Ligas – o primeiro troféu deles – menos de três meses após sua demissão.

Portland busca retornar aos playoffs em 2024

O Madeiras terminou um único ponto fora do Copa MLS playoffs em 2023, e espera-se que o clube reformule seu elenco neste verão – construindo em torno do craque brasileiro Evandro.

Nevillea experiência de guiar um novato MLS O time em seus primeiros anos talvez tenha apelado para a hierarquia dos Timbers, visto que haverá saídas de jogadores e dinheiro para gastar neste inverno. No entanto, não há Messifigura semelhante a vir em socorro de Portlandque perdeu os playoffs em temporadas consecutivas – e não conseguir atrair a torcida com a contratação de Neville pode ter sérias consequências dentro e fora do campo.