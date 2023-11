Com tantas opções disponíveis, você pode estar se perguntando em qual concurso focar em 2024. Afinal de contas, essa decisão tem a ver com a escolha de carreira. Bem como, saber com quais métodos você precisa estudar, dentre muitos outros fatores importantes.

Sendo assim, para ajudar você nessa escolha, hoje trouxemos uma série de dicas e informações. Por exemplo, como os principais concursos que devem sair no ano que vem, para quais áreas e muito mais. Portanto, fique até o final e não perca nenhuma informação importante.

Em qual concurso focar em 2024?

O ano de 2024 já está surgindo no horizonte. Com ele, um grande leque de oportunidades para aqueles que sonham ingressar na carreira pública. Com uma variedade de concursos previstos, é muito importante fazer escolhas estratégicas e alinhadas aos objetivos e habilidades individuais.

Por isso, veja a seguir alguns dos principais certames que devem sair em 2024. Aliás, dentre os quais, você poderá escolher em qual deseja focar como objetivo.

Polícia Federal (PF)

Um dos concursos mais aguardados, a Polícia Federal oferece oportunidades em áreas como agente, escrivão e delegado. Afinal, com salários de até R$ 8 mil mais benefícios, representa uma excelente escolha para quem busca estabilidade e uma carreira ativa ao mesmo tempo.

Se você pretende mirar nesse como seu foco, saiba que a preparação exige, primeiramente, um estudo específico das disciplinas cobradas, como direito penal, administrativo e constitucional.



Em qual concurso focar em 2024: INSS é uma boa opção

O concurso do INSS é uma opção interessante para quem tem afinidade com questões previdenciárias e busca uma carreira de cunho social. Então, com salários previstos de até R$ 11 mil, os cargos oferecidos incluem técnico e analista previdenciário.

Um dos pontos interessantes desse certame é que muitas vagas deverão se destinar a cargos de nível médio. Logo, se você pretende focar no concurso do INSS, pode começar a estudar legislação previdenciária, direito administrativo e ética no serviço público, além das disciplinas básicas.

Receita Federal

Famosa por seus concursos desafiadores e salários atraentes, a Receita Federal oferece oportunidades para cargos como auditor-fiscal e analista tributário. Aliás, com salários de até R$ 8 mil.

Para quem decidir manter seu foco neste certame, é importante se preparar em direito tributário, contabilidade e legislação aduaneira como disciplinas de conhecimentos específicos.

Em qual concurso focar em 2024: Caixa Econômica Federal também é uma boa escolha

O concurso da Caixa Econômica Federal é uma boa escolha. Sem um concurso para ampla concorrência desde 2013, um novo certame deve vir em 2024. Assim, oferecendo vagas para técnicos bancários e engenheiros, com salário médio de R$ 3 mil.

Desse modo, a preparação deve incluir conhecimentos em matemática financeira, legislação bancária e atendimento ao público.

Corpo de Bombeiros

Se você deseja servir à comunidade em situações de emergência, os concursos para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e do Paraná podem ser boas alternativas, e os dois devem sair em 2024.

Aliás, nesses casos, a preparação física é tão essencial quanto às disciplinas teóricas. Logo, o que inclui legislação específica, primeiros socorros e prevenção de incêndios.

Polícia Militar

Para quem está se perguntando em qual concurso focar em 2024 e busca uma carreira na área de segurança pública, os concursos da Polícia Militar podem ser uma excelente escolha.

A saber, os certames para a PM do Tocantins e Sergipe oferecerão oportunidades para soldados e oficiais em 2024. Portanto, para se preparar para as provas, além dos conhecimentos jurídicos, é fundamental se preparar para testes físicos e psicológicos.

Polícia Civil: mais uma boa opção para quem está em dúvida sobre em qual concurso focar em 2024

Os concursos para a Polícia Civil do Espírito Santo e do Piauí devem disponibilizar cargos como investigador e delegado. Aliás, estão ambos previstos para sair ano que vem.

Se você deseja focar nessa área, o estudo de disciplinas como direito processual penal, criminologia e medicina legal é essencial para se sair bem.

Tribunal de Justiça

Em 2024, espera-se que os TJs do Acre, Alagoas, Goiás, Tocantins e Sergipe abram vagas, tornando essencial a preparação. Para quem quer seguir nessa direção, é preciso estudar direito processual civil, penal e administrativo, além de atualizações sobre legislações estaduais.

Concursos Militares

Os concursos para a área militar, como EsPCEx, ESA e EEAR, acontecem todos os anos e geralmente oferecem cerca de 1000 vagas. Desse modo, eles representam uma excelente oportunidade para jovens que concluíram o ensino médio e buscam uma carreira interessante e ativa.

Dicas de estudos para qualquer concurso em 2024

Não importa o concurso que você escolher, algumas dicas são infalíveis para uma preparação eficiente:

Planejamento: Faça um cronograma de estudos realista para estudar as matérias com equilíbrio; Material de qualidade: Use materiais como livros e videoaulas que sejam de confiança e atuais; Simulados: Faça simulados sempre que puder para se familiarizar com a estrutura das provas e analisar seu desempenho;

Gostou das dicas? Então, coloque-as em prática na hora de escolher em qual concurso focar em 2024!