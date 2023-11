Em uma revelação chocante, Meghan Markle nomeia dois membros da Família Real em polêmica sobre comentários racistas

EUum novo livro chocante intitulado “Endgame: Por Dentro da Família Real e da Luta da Monarquia pela Sobrevivência“, jornalista Omid Scobie revela que Meghan Markle acusou dois membros da casa real de fazerem comentários racistas. De acordo com a Page Six, Markle escreveu cartas privadas para Rei Carlos IIInomeando os indivíduos envolvidos nessas conversas.

Esta revelação vem depois que Markle falou pela primeira vez sobre preocupações em relação a seu filho Archiea cor da pele durante uma entrevista reveladora com Oprah Winfrey em março de 2021. Markle declarou: “Na mesma época – temos em conjunto a conversa de ‘Ele não receberá segurança, ele não receberá um título’, e também preocupações e conversas sobre o quão sombrio seu pele pode ser quando ele nascer.”

Enquanto Príncipe Harry recusou-se a dar mais detalhes durante a entrevista, a bomba repercutiu na mídia. Príncipe William mais tarde defendeu sua família, afirmando que eles “não eram uma família racista”.

No entanto, a correspondência de Markle com o rei Carlos III em abril sobre o alegado “preconceito inconsciente” da família real confirmou que realmente houve uma conversa sobre a cor da pele de Archie dentro da casa real.

A identidade desses membros é desconhecida

O livro de Scobie continua revelando que uma segunda parte estava envolvida nessas observações racistas. Não está claro se essa pessoa é membro da família real ou simplesmente alguém que trabalha para ela. No entanto, está confirmado que fazem parte da casa real. Scobie afirma conhecer as identidades desses indivíduos, mas não pode divulgá-las devido às leis do Reino Unido.

Desde a entrevista com Oprah, Príncipe Harry aparentemente recuou na noção de que qualquer pessoa de sua família pode ser racista. Numa entrevista de janeiro à ITV, ele diferenciou entre racismo e preconceito inconsciente, afirmando: “Uma vez reconhecido ou apontado para você como indivíduo, ou mesmo como instituição, que você tem preconceito inconsciente, você tem a oportunidade de aprender e crescer a partir de que… o preconceito de outra forma inconsciente passa então para a categoria de racismo.”

O lançamento de “Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival” na terça-feira lançará mais luz sobre essas alegações. É um desenvolvimento significativo na saga em curso em torno Meghan Markle e Príncipe Harrya saída da família real e suas revelações subsequentes sobre suas experiências dentro dela.