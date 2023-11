EMIVE abre VAGAS no Nordeste e no Sudeste; Se inscreva!

A EMIVE, empresa que oferece soluções tecnológicas e inovadoras em segurança eletrônica, proporcionando tranquilidade e acima de tudo, proteção, está com ótimas vagas disponíveis em Minas Gerais e na Bahia. Assim, antes de falar com mais ênfase sobre a companhia, veja quais são os cargos ofertados:

Analista de Pré-Vendas – Trabalho Remoto – Efetivo;

Aprendiz – Belo Horizonte – MG – Jovem Aprendiz;

Assistente Técnico I – Salvador – BA – Efetivo: Atendimento a clientes; Atendimento a equipe técnica; Utilização de ferramentas técnicas; Programação e recuperação de equipamentos de segurança;

Auxiliar administrativo – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente Administrativo – Belo Horizonte – MG – Efetivo: Realizar atendimento telefônico aos clientes e Franqueados; Realizar analise de Crédito; Realizar analise Documental; Atualização de Dados Cadastrais; Realizar Atividades Administrativas;

Auxiliar de Cobrança – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – MG – Banco de talentos;

Consultor (a) de Vendas – Belo Horizonte – MG – Efetivo: Realizar vendas de sistema de alarme monitorado e CFTV; Negociações e elaboração de propostas. Fechamento de contratos; Acompanhamento diário das ordens de serviço (através de relatórios); Visitas a clientes;

Desenvolvedor (a) Pleno – Belo Horizonte – MG – Pessoa Jurídica;

Instalador (a) – Governador Valadares – MG – Efetivo;

Instalador (a) – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Líder de Vendas – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor (a) Externo – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor (a) Geral – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre a EMIVE

Sobre a EMIVE, podemos frisar que, com foco em tecnologia de última geração e excelência no atendimento, a empresa é reconhecida no mercado nacional pela eficácia e qualidade de seus produtos e serviços, figurando hoje como a maior companhia do segmento na América Latina.

Além disso, sua atuação tem como ponto focal três momentos de ação distintos, que definem a atuação junto aos seus clientes: inibir, detectar e agir.

Ao longo da sua trajetória de 30 anos, busca sempre investir em tecnologia de última geração e prestar um atendimento personalizado e de excelência, sem perder os valores que nos acompanham desde o início. Isto é, caso você esteja em busca de um novo emprego, a EMIVE oferece a oportunidade de construir uma carreira de sucesso, evoluindo profissional e pessoalmente.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da EMIVE já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só ACESSAR ESTE LINK para ir à página da Gupy. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



