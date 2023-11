Emma Hayes é a nova técnica do USWNT e será a mais bem paga do futebol feminino

EUFoi no último sábado, 11 de novembro, quando Chelsea surpreendeu a todos ao anunciar oficialmente a saída de sua técnica feminina, Emma Hayes. Rumores surgiram quase imediatamente de que ela assumiria o comando do Seleção Feminina dos EUA.

Futebol dos EUA confirmou a nomeação de Hayes, atual gerente do Superliga Feminina da FA time Chelsea, como o novo treinador do USWNT. De acordo com uma reportagem do The Athletic, o contrato faz dela a técnico mais bem pago do mundo do futebol feminino.

O acordo, revelado oficialmente na terça-feira pelo USSF, destaca que Hayes não deixará o “Blues” imediatamente e que sua chegada será gradual até uma aquisição total em maio. Isso seria logo antes do Jogos Olímpicos de 2024. Mas a parte mais substancial, que muitos meios de comunicação imediatamente captaram, foi a que se refere ao salário que Hayes receberá, especialmente porque os acordos colectivos de trabalho sobre Pagamento equivalente foram alcançados pela entidade e pelos jogadores em 2022.

Um acordo conveniente

Foi revelado que Emma Hayes verá sua renda igual à de USMNT treinador Gregg Berhalterque até o ano passado recebia 1,6 milhão de dólares e em teoria teria reajustado seu contrato em 2023. Isso a tornaria a treinadora feminina mais bem paga do planeta.

Quem é Emma Hayes?

Nascido no bairro londrino de Camden, Hayes formou-se Universidade Esperança de Liverpool e apenas dois anos depois de se formar, ela obteve seu primeiro cargo de treinadora na Senhoras Cavaleiros de Long Island. Ela então foi para Colégio Iona em New Rochelle de 2003 a 2006 antes de assumir o cargo de Diretor da Academia na Arsenalresponsabilidade que ela deixou para aparecer mais tarde em 2012 na órbita de Chelseaonde durou 11 longos anos até agora.