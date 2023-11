Emojis decifrados: descubra o significado por trás das imagens mais populares

O WhatsApp implementou não apenas a funcionalidade de permitir que os áudios sejam reproduzidos apenas uma vez. Também é possível ter mensagens de vídeo circulares, permitindo que você grave a si mesmo e envie para outros usuários. Mas, o que nunca sai de moda são os bons e velhos emojis.

Em suas conversas, é possível utilizar emojis para expressar uma variedade de emoções, como tristeza, alegria, calor, frio, felicidade, entre outras. Entretanto, há um tipo de imagem em particular que, vira e mexe, gera dúvidas nos usuários. Afinal, o que quer dizer mesmo o emoji de coração marrom?

O que são os emojis?

O termo “emoji” tem origem japonesa e é a combinação dos elementos “e” (imagem) e “moji” (letra). Em resumo, um emoji é um pictograma ou ideograma capaz de transmitir a intenção de uma palavra, ou frase completa.

Os primeiros emojis surgiram no Japão na década de 1990 e foram criados pelo designer Shigetaka Kurita. Com a evolução da comunicação na era digital, a velocidade e a natureza visual das interações aumentaram. Nesse contexto, os emoticons surgiram inicialmente e deram lugar aos emojis.

Apesar de ambos terem o propósito semelhante de transmitir emoções nas interações online, existem diferenças entre emoticons e emojis. Os emoticons são representações de expressões faciais e gestos feitos por uma combinação de caracteres e pontuações, criando imagens visuais que sugerem emoção.

Por outro lado, os emojis são imagens gráficas ou ícones que representam emoções, objetos, atividades e conceitos de maneira mais visual e detalhada. Assim, são reconhecidos independentemente do dispositivo ou da plataforma em que são exibidos.

Outra distinção entre eles é que, ao contrário dos emoticons, os emojis são inseridos no teclado dos dispositivos ou selecionados em bibliotecas de emojis, disponíveis em aplicativos e plataformas digitais.



O que realmente quer dizer o emoji de coração marrom

O coração marrom pode ter diferentes significados dependendo do contexto em que é usado nas suas conversas no WhatsApp. Por exemplo, o coração marrom está associado à terra, o que significa que, sempre que você o utiliza, está expressando apreço pela natureza.

Além disso, também pode ser relacionado à fertilidade e à possibilidade de ter filhos. De acordo com a Emojipedia, o coração marrom é utilizado para discutir questões relacionadas à identidade racial.

Em outros casos, ele pode ser descrito como um coração em formato de chocolate, sendo utilizado em ocasiões especiais, como o Dia dos Namorados ou o Dia das Mães. O coração marrom é o último dos nove emojis que possuem variações de tonalidade. Além disso, foi aprovado como parte do Unicode 12.0 em 2019 e adicionado ao Emoji 12.0 no mesmo ano.

E a mulher com braço em “x”?

É um fato incontestável que os emojis se transformaram em uma nova forma de comunicação, mais dinâmica e interativa, nas plataformas digitais, especialmente no WhatsApp. Seja para se comunicar com amigos, familiares, colegas de trabalho ou conhecidos, esses caracteres são amplamente utilizados e fazem sucesso entre os usuários da plataforma.

Apesar da popularidade, muitos ainda não compreendem completamente a verdadeira definição de alguns emojis. Um exemplo disso é o significado do emoji da mulher com os braços em “x” no WhatsApp. Esse caractere é distintivo e comumente utilizado em cidades asiáticas, carregando várias interpretações por parte dos usuários do aplicativo.

Uma das diversas definições desse emoji é que ele pode ser empregado para comunicar a uma pessoa que você não deseja algo ou não está aceitando um determinado pedido. Em essência, ele expressa um significado equivalente a um “não”. Outra interpretação associada a esse emoji é que, por vezes, ele também é utilizado como um meio de defesa, evitando que a outra pessoa inicie um ataque.